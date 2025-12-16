Amortización de Ford de 19.500 millones de dólares por VE señala difícil camino que tienen automotrices

FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: La sede de Ford Motor en Dearborn, Michigan

La amortización de 19.500 millones de dólares de Ford vinculada a un reajuste de su negocio de vehículos eléctricos pone de relieve los crecientes desafíos para las automotrices históricas a medida que enfrentan una disminución de la demanda y un escenario regulatorio cambiante, dijeron el martes analistas.

La amortización fue considerada como la señal más visible hasta la fecha de la retirada de la industria automotriz de una tecnología que los fabricantes abrazaron con entusiasmo a principios de esta década, exacerbada luego de que el presidente Donald Trump canceló las exenciones fiscales a los coches eléctricos.

Las acciones de Ford Motor subían un 1,3% en las operaciones previas a la apertura de la sesión del martes tras el anuncio. Tesla bajaba un 0,6% y General Motors operaba plana. Las acciones de Stellantis, que cotizan en Estados Unidos, subían alrededor de un 1%.

Las medidas de Washington han agravado el declive de las ventas, obligando a las tres automotrices de Detroit -Ford, GM y Stellantis, matriz de Chrysler- a dar marcha atrás en sus ambiciosos planes de vehículos eléctricos en Estados Unidos y volver a centrarse en sus híbridos y vehículos de combustión.

"El reajuste estratégico de Ford es un claro reconocimiento de las cambiantes realidades del mercado y de la demanda de los consumidores", afirman los analistas de Morgan Stanley.

Los cargos suponen un "doloroso reajuste para la empresa", pero esencial para alinearse con los intereses de los consumidores, lo que a la larga mejoraría la rentabilidad y las utilidades de Ford, dijo Morgan Stanley.

Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos cayeron cerca de un 40% en noviembre tras la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares para el consumidor el 30 de septiembre. El incentivo se había aplicado durante más de 15 años para avivar la demanda.

Desde septiembre, las acciones de Ford han subido un 14%, las de GM un 34% y las de Tesla un 7%.

GM tuvo que hacer frente a un cargo de 1.600 millones de dólares en octubre para ajustar sus planes de fabricación de vehículos eléctricos, y advirtió que probablemente tendría que hacer frente a más cargos en el futuro. Stellantis también ha dado marcha atrás en algunos de sus planes de VE, eliminando una camioneta Ram eléctrica cuyo lanzamiento estaba previsto e inclinándose por los híbridos.

"Este movimiento de Ford era de esperar (y debería serlo para otros) dada la nueva realidad sobre el entorno de los VE en Estados Unidos, dramáticamente más débil, impulsado por una demanda más débil y unos requisitos de cumplimiento muy reducidos", dijeron los analistas de Barclays.

No obstante, es un paso en la dirección correcta y puede ayudar a Ford a mejorar sus utilidades, añadieron.

Con información de Reuters