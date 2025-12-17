Fantino se enojó con La Derecha Diario.

Alejandro Fantino explotó al aire contra La Derecha Diario luego de una publicación que lo involucró directamente y que, según él, tergiversó de manera grave sus dichos. El periodista y conductor utilizó su programa de streaming para responder con dureza y marcar límites, incluso hacia medios que forman parte del mismo ecosistema político que suele respaldar.

El conflicto se desató a partir de una nota en la que el medio libertario aseguró que Fantino había revelado que Toviggino era socio suyo en el canal de streaming Neura. La versión se viralizó rápidamente y generó ruido en el espacio libertario, donde Fantino es considerado una de las voces mediáticas más influyentes.

¿Qué le contestó Fantino a La Derecha Diario?

Visiblemente molesto, el conductor salió a desmentir la información y apuntó directamente contra el medio. “Tenemos un poco las pelotas infladas. Yo estoy de acuerdo en que se interprete algo y se lo use, pero cuando me ponés algo que no es o que no dije, me molesta”, lanzó sin vueltas.

Lejos de bajar el tono, Fantino redobló la crítica y dejó en claro que la publicación no reflejaba sus palabras. “Le digo a la muchachada de La Derecha Diario, con todo afecto y respeto: no es como ustedes pusieron que yo dije”, remarcó, marcando una diferencia entre la interpretación periodística y lo que considera una falsedad lisa y llana.

El descargo también tuvo una lectura política. Fantino advirtió sobre las consecuencias internas de este tipo de operaciones dentro del propio espacio libertario. “El gran problema que tiene el espacio libertario es que, si bien somos muchos los que estamos apoyando las políticas del Gobierno, tampoco está como para perder soldados”, afirmó, dejando entrever que estas disputas públicas terminan debilitando al conjunto.

Fantino recordó que Tronco era dueño de Neura.

En ese sentido, el periodista se mostró especialmente sorprendido por el origen de la nota. “Me extrañó, con la muchachada con la que creía tener cierta relación. Son del mismo espacio que Tronco”, señaló, en referencia a Sergio “Tronco” Figliuolo, uno de los fundadores de Neura y actual diputado nacional.

Fantino fue aún más allá y expuso lo que considera una contradicción interna: “¿Tronco no está en el mundillo libertario y es uno de los diputados preferidos de Javier Milei? Es como pegarle a él si era socio hasta hace una semana”, disparó, dejando en evidencia el cortocircuito político que, según su mirada, generó la publicación.