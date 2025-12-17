Marcela Feudale se animó a contar en vivo la peor "mentira" de Milei.

La periodista y licenciada en Historia Marcela Feudale dedicó un fuerte editorial en su programa de Radio 10 a desmenuzar las contradicciones del gobierno de Javier Milei y aseguró que "la mentira tiene patas cortas".

"Hoy realmente se notó que el mercado dijo 'mm, hay una cierta turbulencia'. Aumentó el dólar, 'vamos las bandas'", comenzó analizando Feudale. En esa línea, fue tajante respecto al futuro inmediato de los ingresos: "El primero de enero se van a soltar, lo cual indica que tu salario va a empezar a bajar, porque lo van a empezar a pisar un poquito más y un poquito más porque el dólar se va a ir un poquito más arriba".

Además, la licenciada en Historia expuso la inconsistencia del discurso oficial respecto a la acumulación de divisas. Recordó que, durante mucho tiempo, desde La Libertad Avanza se instaló la idea de que "no importaba que no tuvieran dólares", una narrativa que chocó de frente con las exigencias del organismo de crédito internacional. "Bueno, llamó el Fondo Monetario Internacional", señaló.

Con ironía, Feudale recreó el mensaje del FMI hacia el Ejecutivo: "'Tenés que tener reservas, papi. Porque si no tenés reservas, nos fundimos todos. Me vas a tener que pagar'". Para la periodista, esto demuestra cómo se cae el "verso" construido, confirmando que, al final del día, "salió que tenés que tener reservas" para sostener el plan económico, contrarrestando lo que se militaba en redes y medios afines.

El "verso" de Milei

"Todo el verso que se construye y pasan días diciendo que no, que mentimos, que operamos, que decimos cosas que no son reales, mientras tanto te hicieron el verso y vos te la creíste", disparó, antes de cerrar: "Nosotros estábamos diciendo la verdad, como en algún momento dijimos 'van a desfinanciar la universidad pública', antes de que ganaran, 'van a desfinanciar la salud pública'. Y bueno, ¿sucedió o no sucedió?".