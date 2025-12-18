Boca cerró al primer refuerzo para el 2026 en el mercado de pases

Boca cerró al primer refuerzo para el 2026.

Boca Juniors acaba de cerrar al primer refuerzo en el mercado de pases de cara al 2026, a la espera de la confirmación de lo que sucederá con Claudio Úbeda como entrenador. El protagonista es nada menos que Marino Hinestroza, el extremo colombiano de 23 años que brilla en Atlético Nacional de su país.

Con características similares a las de Sebastián Villa, el joven delantero se destaca por el desequilibrio individual por ambas bandas, el desborde, la gambeta y la precisión en los centros. Fue uno de los mejores futbolistas de la última liga "cafetera" y ya había sido buscado por la dirigencia de Juan Román Riquelme en las ventanas anteriores. Boca pagará alrededor de seis millones de dólares por Hinestroza.

Hinestroza es el primer refuerzo de Boca para el 2026

El propio atacante ya se despidió del "Verde Paisa" en las redes sociales y un ex "Xeneize" como Jorman Campuzano confirmó que su compatriota se sumará a las filas del cuadro "azul y oro" en breve. La ofensiva es precisamente una de las posiciones a reforzar en el plantel profesional, que tuvo un 2025 para el olvido.

El delantero colombiano es muy desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia adelante, aunque sin demasiado compromiso a la hora de retroceder para recuperar la pelota. Ideal para un esquema de 4-3-3, habrá qué ver cómo se adapta al fútbol argentino por primera vez y dónde decide colocarlo el cuerpo técnico, que en principio seguiría siendo el mismo que culmina este año.

La despedida de Hinestroza de Atlético Nacional en las redes sociales

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@amarii_angulo), el extremo por ambas bandas publicó una imagen por el reciente tricampeonato conseguido en la liga de Colombia, con todos los jugadores, y escribió en el margen superior: "Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido".

La despedida de Hinestroza de Atlético Nacional, rumbo a Boca.

El adelanto de Campuzano

En un vivo de Instagram, mientras ambos compañeros festejaban entre risas, el mediocampista central reveló: “Ahí les mando para Argentina, ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo, que es bueno...".

Los números de Hinestroza en su carrera