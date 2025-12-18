Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

El cierre de la semana llega con un combo conocido para los santafesinos: sol fuerte, sensación térmica elevada y noches difíciles para descansar. Tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, el termómetro marca valores propios de una ola de calor temprana en pleno diciembre.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que el pico de temperaturas se extenderá hasta el viernes, mientras crece la expectativa por posibles tormentas durante el sábado. En ese sentido, autoridades y especialistas recomiendan extremar cuidados, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En la ciudad de la bandera, este jueves 18 de diciembre se presenta con una temperatura máxima de 33° y mínima de 19°, cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada. El calor se sentirá con fuerza entre el mediodía y la tarde, cuando la radiación solar alcance su punto más alto.

El viernes 19 será incluso más exigente: la máxima trepará a los 34°, con mínima de 20° y condiciones similares, sin precipitaciones previstas. El alivio recién asoma el sábado 20, cuando bajará la temperatura máxima a 28° y aumentará la probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%, especialmente hacia la tarde y la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el escenario es muy parecido. Este jueves 18 se espera una máxima de 32° y mínima de 18°, con cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvias. Las condiciones se mantendrán estables durante todo el día, potenciando la sensación de calor.

El viernes 19 llegará con una máxima de 34° y mínima de 23°, consolidando uno de los días más calurosos de la semana. Recién el sábado 20 se anticipa un cambio: la temperatura bajará a 29° de máxima y habrá tormentas aisladas, con probabilidades que también oscilan entre el 40% y el 70%.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el calor de este jueves

Ante este escenario, es recomendable evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y usar ropa liviana y clara. El calor extremo en diciembre no es un fenómeno aislado: forma parte de una tendencia que, según advierten especialistas, se intensifica año a año por el cambio climático.

En Santa Fe y Rosario, donde el calor suele combinarse con alta humedad, las tormentas del sábado podrían traer alivio, aunque también ráfagas intensas y lluvias fuertes en cortos períodos.