Betis vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Getafe y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 21 de diciembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga.

Así llegan Betis y Getafe

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó 0-0 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe perdió ante Espanyol por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 1 gol y le han encajado 5.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 25 puntos (6 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 6 Betis 25 16 6 7 3 6 10 Getafe 20 16 6 2 8 -5

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Real Madrid: 4 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Rayo Vallecano: 2 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Getafe, según país