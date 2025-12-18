Elche vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Elche recibirá a Rayo Vallecano, en el marco de la fecha 17 de la Liga, el próximo domingo 21 de diciembre a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio Martínez Valero.
Así llegan Elche y Rayo Vallecano
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Mallorca. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Betis. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 1 y ha empatado 3, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 4-0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 19 puntos (4 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (4 PG - 6 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|43
|17
|14
|1
|2
|29
|2
|Real Madrid
|39
|17
|12
|3
|2
|18
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|11
|Elche
|19
|16
|4
|7
|5
|-1
|13
|Rayo Vallecano
|18
|16
|4
|6
|6
|-3
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Villarreal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Getafe: 2 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas