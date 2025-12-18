EN VIVO
Javier Milei presidente

Sin respaldo, el oficialismo no pudo tratar la ley de Compromiso Fiscal en Diputados

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

La Cámara de Diputados trató el Presupuesto 2026 y le dio media sanción a la Ley de leyes, sin embargo, no tuvo respaldo para avanzar con la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno que quedó sin tratarse y se levantó la sesión en la Cámara de Diputados. El proyecto que obtuvo dictamen de comisión impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Sin respaldo, la ley de Compromiso Fiscal del Gobierno no pudo ser tratada y se levantó la sesión 

Sin respaldo, la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno quedó sin tratarse y se levantó la sesión en la Cámara de Diputados. El proyecto que obtuvo dictamen de comisión impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas.

 

La iniciativa fue rechazada de plano por los opositores de Unión por la Patria, de la izquierda y de Provincias Unidas, e incluso recibió cuestionamientos de aliados del PRO y la UCR. En ese contexto, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici pidió el levantamiento de la sesión.

 

El proyecto fija que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”. Uno de los datos más destacados del proyecto son las sanciones severas que aplica a los funcionarios nacionales.

 

En ese sentido, el proyecto  fija que será reprimido con uno a seis años de prisión al funcionario que viola las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

 

A lo largo del proyecto se habilita al jefe de Gabinete para poder utilizar un mecanismo de ajuste para evitar poner en riesgo el equilibrio fiscal. Al respecto señala que “si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°, el Jefe de Gabinete de Ministros adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio”.

 

Además, la iniciativa establece que cualquier ley que “autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.

 

Determina que quedarán exceptuadas de esa obligación las leyes donde se asegura el financiamiento “mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado”.

 

También establece que todos los proyectos previos a su tratamiento en comisión deberán tener como un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo que será elaborado en el caso de las iniciativas del Gobierno por el ministerio de Economía y de las legislativas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de iniciativas legislativas. Otro punto es que fija que cualquier norma dictada en violación a las disposiciones previstas en esta ley será declarada nula.

La oposición pudo mantener la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario

Luego de la media sanción del Presupuesto en general, la oposición consiguió un sorprendente triunfo al rechazar el controvertido capítulo 11 en el que el Gobierno había colado la derogación de la Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento Universitario.

Desde que arrancó el debate por el Presupuesto 2026 en Diputados la principal controversia giró en torno al escandaloso capítulo 11 del proyecto, donde el Gobierno había incorporado en el artículo 75 la derogación de las leyes en Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, votadas y vueltas a votar por el Congreso, veto de Javier Milei mediante. Para evitar una derrota, el oficialismo echó mano a varias maniobras. Primero, que la votación no se hiciera artículo por artículo como pedía la oposición, sino capítulo por capítulo. Además, antes de la votación, el oficialismo incorporó un par de cuestiones llamativas a ese mismo capítulo 11, como para asegurarse los votos favorables. Pero a La Libertad Avanza le salió mal: si bien el Presupuesto obtuvo su media sanción en general, el capítulo 11 fue rechazado por 123 votos contra 117, generando estupor en la bancada oficialista y alegría en la oposición. "La Patria no se vende", pudo cantar el bloque de Unión por la Patria pasada la 1.30 de la madrugada del jueves.

Milei más cerca de su primer presupuesto: Diputados le dio media sanción

La Cámara baja le dio aprobación en general al cálculo de gastos y recursos del ejercicio 2026, que la Casa Rosada pretende tener aprobada en el Senado antes de fin de año.

El presidente Javier Milei está cerca de tener su primer presupuesto. La Cámara de Diputados le dio media sanción al cálculo de gastos y recursos del ejercicio entrante, que deberá ser ratificada en el Senado antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

El Gobierno oficializó a Gustavo Coria como secretario de Interior

La publicación del Decreto 895/2025 en el Boletín Oficial confirma su nombramiento en la cartera. Fue electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses, pero su banca fue asumida por María Fernanda Coitinho.
 

Gustavo Coria, secretario de Interior.

El Gobierno oficializó este jueves a Gustavo Javier Coria como secretario de Interior. La designación del nuevo funcionario busca fortalecer la cartera que conduce Diego Santilli en medio de las negociaciones que el Ejecutivo viene desarrollando para aprobar leyes clave en el Congreso de la Nación. 

