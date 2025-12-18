El Gobierno oficializó a Gustavo Coria como secretario de Interior

Gustavo Coria, secretario de Interior.

El Gobierno oficializó este jueves a Gustavo Javier Coria como secretario de Interior. La designación del nuevo funcionario busca fortalecer la cartera que conduce Diego Santilli en medio de las negociaciones que el Ejecutivo viene desarrollando para aprobar leyes clave en el Congreso de la Nación.

Coria había sido electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, pero su banca fue asumida por María Fernanda Coitinho, quien forma parte del esquema del titular de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja. El nombramiento de Coria se produce luego de las profundas modificaciones que el gobierno libertario llevó adelante en el Ejecutivo para encarar la segunda parte del mandato del presidente Javier Milei.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El flamante secretario llega al cargo en un contexto en el que el Gobierno pone el acento en la cercanía y el diálogo con las administraciones provinciales. En esa línea, desde que asumió al frente del ministerio, Santilli, acompañado por Coria, mantuvo encuentros con distintos mandatarios provinciales.

Quién es Gustavo Javier Coria

Nacido en General Levalle, en la provincia de Córdoba, Gustavo Coria desarrolló su trayectoria política en estrecho vínculo con Santilli, a quien acompaña desde hace años en distintos espacios de gestión. Su recorrido incluye funciones relevantes en la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo D’Alessandro, y en 2023 asumió como ministro de Seguridad y Justicia porteño, designado por Horacio Rodríguez Larreta tras la salida de Eugenio Burzaco. En ese rol le tocó afrontar episodios de fuerte impacto público, como el homicidio del ingeniero civil Mariano Barbieri en el barrio de Palermo.

Coria se distingue por su capacidad de adaptación y gestión en ámbitos diversos. Entre 2016 y 2018 estuvo al frente de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), etapa en la que construyó vínculos con intendentes del Conurbano bonaerense pertenecientes a distintos espacios políticos.

Diego Santilli y Gustavo Coria.

En los comicios provinciales fue electo legislador provincial por la Sexta Sección, donde ocupó el quinto lugar de la lista. Sin embargo, la banca quedó en manos de Coitinho, funcionaria de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político que conduce Miriam Niveyro.

En el plano académico, egresó del Liceo Militar General Paz en 1986 y se licenció en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Posteriormente realizó estudios intensivos en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y se desempeñó como investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991.

En cuanto a su trayectoria en el sector privado, fue secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y estuvo al frente del área de Relaciones Institucionales de la compañía entre 2002 y 2008.