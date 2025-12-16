Insólito pedido de Rosatti por falta de miembros en la Corte: “Se complica irnos de vacaciones”

Horacio Rosatti se quejó por la falta de miembros de la Corte Suprema.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, volvió a referirse a la falta de miembros en el máximo tribunal y se quejó por las complicaciones que tienen los magistrados para tomarse un descanso. “Se nos complica irnos de vacaciones, tenemos que hacer malabares”, sostuvo el juez.

“Hoy somos tres jueces cuando deberíamos ser cinco”, reclamó Rosatti, quien graficó la situación con una metáfora futbolera: “Es como jugar un partido de once con siete jugadores”. Pese a ese escenario, el presidente de la Corte destacó que durante este año el tribunal dictó unas 13 mil sentencias, la cifra más alta desde su creación.

Rosatti explicó la forma en la que trabaja el tribunal con el esquema actual y precisó que, de las alrededor de 50 semanas laborales del año, en todas tienen reunión conjunta donde firman sentencias. Además, insistió con que una Corte modelo debería tener cinco miembros y consideró que con la composición actual es complicado llevar a cabo todas labores.

“Con cinco, la mayoría son tres y todos intervienen. Con siete, la mayoría es cuatro y es una órbita más extensa. Para mí habría que tratar sólo los temas estrictamente constitucionales. Esto implicaría que habría más casación para que, a partir de criterios uniformes, nosotros solo tengamos que revisar ese criterio una sola vez. Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”, dijo Rosatti en dialogo con LN+.

Rosatti alertó que la reforma laboral podría quedar trabada en la Justicia

La reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei enfrenta un posible escenario de judicialización prolongada, aun si logra ser aprobada por el Congreso. La advertencia llegó desde el propio Rosatti, quien señaló que el esquema actual de control constitucional podría derivar en una serie de fallos contradictorios que demoren la aplicación efectiva de cualquier cambio en la legislación laboral.

El titular del máximo tribunal explicó que el sistema argentino de control “difuso” habilita a cualquier juez a declarar la inconstitucionalidad de una norma. Ese mecanismo, si bien garantiza el acceso al control judicial, también permite que una ley quede suspendida en distintos juzgados hasta que la Corte Suprema intervenga y fije un criterio unificado.

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Rosatti aclaró que la Corte cuenta con la facultad de ordenar ese escenario a través de su jurisprudencia, pero advirtió que se trata de un proceso que demanda tiempo. “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, sostuvo, y remarcó que finalmente será la Corte la que deba definir si una norma es constitucional o no.

Como antecedente, el presidente de la Corte mencionó lo ocurrido con algunos artículos laborales de la Ley Bases, que ya fueron declarados inconstitucionales por un juzgado y que, hasta el momento, no cuentan con una resolución definitiva del máximo tribunal. La situación, señaló Rosatti en declaraciones al diario Perfil, anticipa el tipo de obstáculos judiciales que podría enfrentar una eventual reforma laboral.