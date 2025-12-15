Leve suba del empleo privado en octubre no alcanza para revertir la caída interanual

El empleo privado registrado arrojó una leve recuperación en octubre, con un aumento del 0,1% respecto al mes anterior, marcando su primer crecimiento después de varios meses de contracción. Sin embargo, el dato se contrasta con una caída del 0,9% en términos interanuales, lo que refleja un panorama aún incierto para el mercado laboral, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaria de Trabajo en su informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) y en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). De hecho, en septiembre previo, el nivel de empleo registrado privado había arrojado una caída del mismo porcentaje (0,1%), que implicó más de 10.000 puestos menos respecto a agosto. El nivel de despidos sin causa es el más alto desde la inicio de la pandemia.

De acuerdo con la información oficial, la mejora de octubre se se explica principalmente por la cobertura de vacantes laborales. Las empresas, que durante los últimos meses habían realizado pocas contrataciones debido a un contexto económico de marcada incertidumbre --profundizada por las elecciones legislativas de ese mes--, empezaron a cubrir los puestos vacantes generados. Esto no necesariamente responde a una mayor demanda de bienes y servicios, ni a un incremento en la producción, sino más bien a una reactivación limitada de la búsqueda de personal para reemplazar bajas y cubrir vacantes.

En términos absolutos, el número de personas con empleo registrado en octubre fue de 12,84 millones, un aumento de 0,1% frente a septiembre, lo que representa un pequeño alivio tras la caída de 0,1% de septiembre (-10,7 mil trabajadores). A pesar de la mejora mensual, la comparación con el mismo mes del año anterior muestra una caída interanual del 0,9%, una cifra que se gestó con la evolución en el largo plazo, donde alternaron más bajas que alzas en el indicador.

El sector privado muestra una tendencia positiva en las contrataciones, con la tasa de entrada (incorporaciones laborales) alcanzando un 2,1%, lo que marca un crecimiento sostenido en los últimos cuatro meses. Este dato contrasta con una leve caída en la tasa de salida (desvinculaciones), que se ubica en un 2%. Aunque la variación neta es positiva, con un balance favorable entre incorporaciones y desvinculaciones, el nivel sigue siendo bajo en comparación con las series históricas.

El hecho más destacado de octubre es que las contrataciones están orientadas en su mayoría a los puestos operativos y no calificados. En cambio, las búsquedas laborales para puestos profesionales y técnicos permanecen estables, sin variaciones significativas, lo que muestra que las empresas no están generando nuevas vacantes de alta calificación, sino que buscan cubrir vacantes ya existentes.

La disparidad laboral

El crecimiento del empleo privado en octubre no fue uniforme para todos los sectores. Uno de los sectores que más que tuvo una mejora más notoria fue el de la Industria manufacturera, que luego de cinco meses de caída volvió a crecer un 0,2% en octubre. Este aumento es una señal de que algunas industrias están comenzando a estabilizarse, aunque no necesariamente implica una reactivación robusta. Lo mismo ocurrió con el sector de Comercio, restaurantes y hoteles, que también creció un 0,2% tras tres meses consecutivos de pérdidas de empleo.

Por otro lado, los sectores de Transporte, almacenamiento y comunicaciones y Construcción siguen mostrando una tendencia negativa. El empleo en el sector de Transporte sigue en caída, con una reducción mensual de 0,2%, mientras que la Construcción continúa sufriendo el impacto de la inestabilidad económica, con una pérdida de empleo del 0,7%.

En términos regionales, la expansión del empleo registrado en octubre fue más pronunciada en los aglomerados urbanos del interior del país, con un crecimiento del 0,3%. En el Gran Buenos Aires (GBA), el aumento fue más moderado, de solo 0,1%. En comparación interanual, el GBA muestra una caída del 1%, mientras que los aglomerados del interior registran una disminución menor (-0,6%).

En septiembre la cantidad de personas con trabajo registrado había alcanzado los 12,84 millones, pero el número fue un 0,1% inferior al mes anterior, lo que marcó una desaceleración en la creación de empleo formal, de acuerdo con los últimos datos del SIPA. Entre junio y septiembre de 2025, el empleo privado perdió 49.000 puestos de trabajo, con caídas mensuales de cerca del 0,2%. "En la comparación entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se evidencia una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 492.223. Esto implica una contracción de 20.134 empresas, es decir, 30 (30,05) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período", agrega un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Las expectativas de las empresas para los próximos tres meses, aunque positivas, siguen siendo moderadas.

El 5,2% de las empresas prevé cambios en su dotación de personal, de las cuales un 3,5% espera aumentarla y un 1,7% planea reducirla. Esto arroja una expectativa neta positiva de 1,7%, un valor que si bien es superior al promedio de los últimos doce meses, sigue estando por debajo de los niveles registrados en el mismo mes del año pasado.

A pesar de la ligera mejora en la contratación, los despidos y suspensiones se mantuvieron casi constantes. En octubre, los despidos incausados fueron de 0,7 cada 100 trabajadores, lo que marca un leve aumento en comparación con los meses previos, y es el valor más alto registrado desde 2020. En cuanto a las suspensiones, el empleo suspendido se mantuvo estable, con un 0,4 cada 100 trabajadores, lo que refleja una situación de cautela por parte de las empresas frente a la incertidumbre económica.