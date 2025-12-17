Cristina Kirchner alertó por el dólar y la economía: "En caída libre"

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó este miércoles una fuerte advertencia sobre la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei al afirmar que “la economía está en caída libre”. Lo hizo a través de un extenso posteo en redes sociales en el que cuestionó la sucesión de esquemas oficiales sin resultados concretos.

La ex mandataria repasó los distintos anuncios realizados desde 2023 por parte del oficialismo actual y sostuvo que cada año se presentó una estrategia distinta sin lograr estabilizar el frente cambiario. En ese sentido, apuntó contra el último anuncio del Banco Central, que anticipó la implementación de un “dólar indexado” a partir de 2026.

“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”, escribió, y contrastó esas decisiones con las expresiones públicas de Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, como “los dólares nos van a salir por las orejas” o el repetido “¡Flota! ¡Flota!”, que funcionarios del Gobierno y el propio Presidente gritaran en un canal de streaming.

Noticia en desarrollo...

