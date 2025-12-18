El Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026, pero no logró avanzar con uno de los principales ajustes que pretendía, ya que perdió la votación por el artículo que eliminaba el ajuste automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por inflación. Sin embargo, hubo más de 100 diputados que buscaron aprobar este punto, tanto de La Libertad Avanza como del PRO, además de algunos radicales.
En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2026. La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones.
Sin embargo, el Gobierno sufrió un revés al no poder sostener el capítulo 11. Por un lado, este incluía el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Además, este mismo capítulo inlcuía el artículo 70, que justamente establecía la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares de ANSES.
Actualmente, estos tres ítems previsionales se actualizan mes a mes por la inflación que da a conocer el Indec en el IPC, igual que las jubilaciones. Dado que se cayó la aprobación del artículo 70, esto no cambiará pese a la media sanción al resto del proyecto.
Los 117 diputados y diputadas que votaron a favor del capítulo 11 de la Ley de Presupuesto 2026, que contiene el artículo 70 por el cual se buscaba eliminar la actualización automática de la AUH, la AUE y las Asignaciones Familiares, son los siguientes:
-
AGUERO, GUILLERMO CESAR — UCR — Chaco
-
AJMECHET, SABRINA — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
ALMENA, CARLOS ALBERTO — La Libertad Avanza — San Luis
-
ALMIRON, LISANDRO — La Libertad Avanza — Corrientes
-
ANDREUSSI, BARBARA — La Libertad Avanza — Jujuy
-
ANSALONI, PABLO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
ARABIA, DAMIAN — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
ARDOHAIN, MARTIN — PRO — La Pampa
-
ARRUA, ALBERTO — Innovación Federal — Misiones
-
AVICO, BELEN — La Libertad Avanza — Córdoba
-
BASUALDO, ATILIO — La Libertad Avanza — Formosa
-
BECERRA, MONICA — La Libertad Avanza — San Luis
-
BENEDIT, BELTRAN — La Libertad Avanza — Entre Ríos
-
BENEGAS LYNCH, BERTIE — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
BIANCHETTI, EMMANUEL — PRO — Misiones
-
BONACCI, ROCIO — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
BONGIOVANNI, ALEJANDRO — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
BORNORONI, GABRIEL — La Libertad Avanza — Córdoba
-
BRIZUELA, ADRIAN — La Libertad Avanza — Catamarca
-
BRUNO, ELIANA — La Libertad Avanza — Salta
-
CAMPERO, MARIANO — La Libertad Avanza — Tucumán
-
CARRANCIO, ALEJANDRO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
CASTELNUOVO, GISELLE — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
CHICONI, ABEL — La Libertad Avanza — San Juan
-
CORREA LLANO, FACUNDO — La Libertad Avanza — Mendoza
-
DE ANDREIS, FERNANDO — PRO — C.A.B.A.
-
DE SENSI, MARIA FLORENCIA — PRO — Buenos Aires
-
DIEZ, ROMINA — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
EMMA, NICOLAS — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
FARGOSI, ALEJANDRO — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA — PRO — C.A.B.A.
-
FERREYRA, ALIDA — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
FIGLIUOLO, SERGIO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
FINOCCHIARO, ALEJANDRO — PRO — Buenos Aires
-
FLORES, MARIA GABRIELA — La Libertad Avanza — Salta
-
FREGONESE, ALICIA — PRO — Entre Ríos
-
FRIAS, MAIRA — La Libertad Avanza — Chubut
-
GALLARDO, MARIA VIRGINIA — La Libertad Avanza — Corrientes
-
GARCIA, ALVARO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
GARCIA, CARLOS — La Libertad Avanza — Chaco
-
GARRIDO, JOSE LUIS — Por Santa Cruz — Santa Cruz
-
GIAMPIERI, ANTONELA — PRO — C.A.B.A.
-
GIUDICI, SILVANA — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
GOITIA, ROSARIO — La Libertad Avanza — Chaco
-
GONZALES, ALFREDO — La Libertad Avanza — Jujuy
-
GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
GRUBER, MAURA — La Libertad Avanza — Misiones
-
GUZMAN, JAIRO — La Libertad Avanza — Santa Cruz
-
HARTFIELD, DIEGO — La Libertad Avanza — Misiones
-
HERRERA, OSCAR — Innovación Federal — Misiones
-
HOLZMAN, PATRICIA — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
HUESEN, GERARDO — La Libertad Avanza — Tucumán
-
HUMENUK, GLADYS — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
IBAÑEZ, MARIA CECILIA — La Libertad Avanza — Córdoba
-
JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO — Producción y Trabajo — San Juan
-
LAUMANN, ANDRES ARIEL — La Libertad Avanza — Entre Ríos
-
LEMOINE, LILIA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
LEONE, ANDRES — La Libertad Avanza — C.A.B.A.
-
LLANO, MERCEDES — La Libertad Avanza — Mendoza
-
LLUCH, ENRIQUE — La Libertad Avanza — Córdoba
-
LONGO, JOHANNA SABRINA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
MACYSZYN, LORENA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
MARTINEZ, ALVARO — La Libertad Avanza — Mendoza
-
MAYORAZ, NICOLAS — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
METRAL ASENSIO, JULIETA — La Libertad Avanza — Mendoza
-
MOLINUEVO, SOLEDAD — La Libertad Avanza — Tucumán
-
MONDACA, SOLEDAD — La Libertad Avanza — Neuquén
-
MONTENEGRO, GUILLERMO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
MONTENEGRO, JUAN PABLO — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
MORCHIO, FRANCISCO — La Libertad Avanza — Entre Ríos
-
MORENO OVALLE, JULIO — La Libertad Avanza — Salta
-
MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA — La Libertad Avanza — Neuquén
-
NIERI, LISANDRO — UCR – Unión Cívica Radical — Mendoza
-
NIVEYRO, MIRIAM — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
OJEDA, JOAQUIN — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
OUTES, PABLO — Innovación Federal — Salta
-
PAREJA, SEBASTIAN — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
PATIÑO BRIZUELA, MARCOS — La Libertad Avanza — Córdoba
-
PAULI, SANTIAGO — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
-
PELLEGRINI, AGUSTIN — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
PELLI, FEDERICO AGUSTIN — La Libertad Avanza — Tucumán
-
PELUC, JOSE — La Libertad Avanza — San Juan
-
PETRI, LUIS — La Libertad Avanza — Mendoza
-
PETROVICH, MARIA LORENA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
PICAT, LUIS ALBINO — La Libertad Avanza — Córdoba
-
PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA — Producción y Trabajo — San Juan
-
PONCE, MARIA CELESTE — La Libertad Avanza — Córdoba
-
QUINTAR, MANUEL — La Libertad Avanza — Jujuy
-
RAVERA, VALENTINA — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
RAVIER, ADRIAN — La Libertad Avanza — La Pampa
-
RAZZINI, VERONICA — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
REICHARDT, KAREN — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
RIESCO, GASTON — La Libertad Avanza — Neuquén
-
RITONDO, CRISTIAN A. — PRO — Buenos Aires
-
ROCA, GONZALO — La Libertad Avanza — Córdoba
-
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA — La Libertad Avanza — Córdoba
-
RODRIGUEZ, MIGUEL — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
-
RUIZ, YAMILA — Innovación Federal — Misiones
-
SANCHEZ WRBA, JAVIER — PRO — Buenos Aires
-
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
SANTURIO, SANTIAGO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
SOLDANO, LAURA — La Libertad Avanza — Córdoba
-
TOMASSONI, YAMILE — La Libertad Avanza — Santa Fe
-
TORRES, RUBEN DARIO — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
TORTORIELLO, ANIBAL — La Libertad Avanza — Río Negro
-
TOURNIER, JOSE FEDERICO — La Libertad Avanza — Corrientes
-
TREFFINGER, CESAR — La Libertad Avanza — Chubut
-
URIEN, HERNAN — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
VANCSIK, DANIEL — Innovación Federal — Misiones
-
VASQUEZ, PATRICIA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
VEGA, YOLANDA — Innovación Federal — Salta
-
VERA, ANDREA FERNANDA — La Libertad Avanza — Buenos Aires
-
VERASAY, PAMELA FERNANDA — UCR – Unión Cívica Radical — Mendoza
-
VILLAVERDE, LORENA — La Libertad Avanza — Río Negro
-
VISCONTI, GINO — La Libertad Avanza — La Rioja
-
YEZA, MARTIN — PRO — Buenos Aires
-
ZAPATA, CARLOS RAUL — La Libertad Avanza — Salta