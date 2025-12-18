El Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026, pero no logró avanzar con uno de los principales ajustes que pretendía, ya que perdió la votación por el artículo que eliminaba el ajuste automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por inflación. Sin embargo, hubo más de 100 diputados que buscaron aprobar este punto, tanto de La Libertad Avanza como del PRO, además de algunos radicales.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2026. La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones.

Sin embargo, el Gobierno sufrió un revés al no poder sostener el capítulo 11. Por un lado, este incluía el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Además, este mismo capítulo inlcuía el artículo 70, que justamente establecía la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares de ANSES.

Actualmente, estos tres ítems previsionales se actualizan mes a mes por la inflación que da a conocer el Indec en el IPC, igual que las jubilaciones. Dado que se cayó la aprobación del artículo 70, esto no cambiará pese a la media sanción al resto del proyecto.

Uno por uno, quiénes son los diputados que votaron a favor de eliminar la actualización automática de la AUH

Los 117 diputados y diputadas que votaron a favor del capítulo 11 de la Ley de Presupuesto 2026, que contiene el artículo 70 por el cual se buscaba eliminar la actualización automática de la AUH, la AUE y las Asignaciones Familiares, son los siguientes: