El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el pago del medio aguinaldo se realizará el sábado 20 de diciembre. Esta decisión se tomó "en cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia", señalaron desde la administración de Axel Kicillof.

El aguinaldo correspondiente a diciembre estará depositado ese día en las cuentas de los trabajadores provinciales, en un momento en que la economía bonaerense enfrenta un ahogo por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Según el Ejecutivo local, la provincia sufre pérdida de empleo y cierre de empresas, lo que impacta directamente en la recaudación tanto provincial como municipal, agravado por recortes ilegales de transferencias no automáticas desde el Gobierno nacional y la paralización de obras y programas. La deuda acumulada con los bonaerenses alcanza los $12,9 billones.

En ese contexto, el gobierno provincial reafirmó su compromiso con los empleados públicos: "Cumple con la obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado". Desde el inicio de la gestión de Kicillof, sostienen que se mantiene la defensa de los puestos de trabajo y la mejora en las condiciones laborales.

Pago de aguinaldo confirmado en la provincia de Buenos Aires: qué pasa con la paritaria de estatales

A nivel nacional, el pago del SAC para empleados estatales se realiza dentro de los plazos habituales, con fecha límite el 18 de diciembre, aunque los depósitos suelen hacerse de manera escalonada según el área y el banco correspondiente. Además, el Ejecutivo nacional avanzó en definiciones salariales importantes para el sector público.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) informó que el Gobierno aceptó reconocer la diferencia entre la pauta salarial acordada para el período, del 5%, y la inflación real, que llegó al 8,8%. Esa brecha del 3,8% se sumará al 1% previsto para noviembre, elevando el incremento total al 4,8% sobre los haberes de ese mes. Este ajuste beneficiará a trabajadores activos, jubilados y pensionados del sector público y se verá reflejado en los recibos de noviembre.

La situación económica y financiera continúa siendo un desafío tanto para la provincia de Buenos Aires como para el Gobierno nacional, que deben equilibrar el cumplimiento de sus compromisos salariales con las limitaciones presupuestarias. Mientras tanto, los empleados estatales aguardan la acreditación de sus aguinaldos y los ajustes que mejoren su poder adquisitivo.