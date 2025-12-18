Verstappen llevará el número tres de Ricciardo la próxima temporada

Max Verstappen, de Red Bull, celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Abu Dabi

Max Verstappen llevará el antiguo número tres de Daniel Ricciardo la próxima temporada ahora que Lando Norris ha puesto el número uno en su McLaren como campeón del mundo de Fórmula Uno.

El cuatro veces campeón del mundo de Red Bull corrió con el 33 hasta su primer título en 2021, el número también aparecía en una multitud de gorras y camisetas, e incluso algunos tatuajes de fans.

"Mi número favorito siempre ha sido el tres, aparte del número uno", dijo el piloto neerlandés a Viaplay. "Ahora podemos intercambiarlo, así que será el número tres".

"El número 33 siempre estuvo bien, pero me gusta más el número tres que el treinta y tres. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1".

El australiano Ricciardo fue compañero de Verstappen en Red Bull entre 2016 y 2018, pero ya se retiró. La FIA, el organismo rector, y el piloto han dado permiso para que se vuelva a utilizar el número tres.

Anteriormente, los pilotos tenían que seguir con el mismo número durante toda su carrera y no debían haber corrido durante dos temporadas consecutivas antes de que se les pudiera reasignar. Ricciardo corrió por última vez en Singapur en septiembre del año pasado.

Norris confirmó este mes que cambiaba su número cuatro por el del campeón.

Con información de Reuters