Independiente quiere de refuerzo a un jugador que se fue mal de River

El jugador necesita salir de Europa por problemas personales

El mercado de pases del 2026 está lleno de ciertos episodios que pueden generar cierta sorpresa entre los hinchas y uno de ellos es el posible regreso de un jugador a Independiente que hace poco se marchó de River Plate por una serie de cuestiones vinculadas a la mala relación que mantenía con Martín Demicchelis. Aunque su contratación no será para nada fácil de llevar a cabo, debido a que habrá que apostar a una gran cantidad de dólares para sacarlo.

"Sería fantástico tener a Esequiel Barco. Tiene las características ideales para este equipo, es un extremo muy desequilibrante", expresó Gustavo Quinteros hace unos días. El extremo se encuentra sumando minutos en Spartak de Moscú de Rusia, después de que fuera vendido en el mercado de pases invernal del 2024 por el "Millonario".

Se trata de una operación que despertó varios comentarios porque la oferta fue aceptada sin grandes cuestionamientos y en gran parte por decisión del entrenador de aquel momento. Esto fue producto de que la relación entre ambos no quedó del todo bien después de que el atacante pateara un penal, que erró, cuando la indicación había sido que no lo hiciera.

El extremo fue vendido por River hace poco más de un año en una cifra millonaria

Lo particular de este interés es que nace del propio jugador que está buscando la manera de forzar su salida del fútbol ruso, debido a una serie de problemas personales que demandan su presencia en la Argentina. Hay un detalle que no es para nada menor, ya que su ficha fue adquirida por medio de una transferencia de 15 millones de dólares. Un monto que el conjunto de Avellaneda no se encuentra en condiciones de afrontar, ya que primero tendría que desprenderse de las fichas de Kevin Lomónaco y Felipe Loyola para alcanzarlo.

Por otro lado, el salario de Barco no es nada sencillo de afrontar. Este punto es uno que deberán discutirse en las charlas porque tendría que aceptar reducir sus ingresos de gran manera para que Independiente pueda tener esperanzas de sacarlo de Rusia y tenerlo como figura del plantel pensando en la temporada 2026.

“Es un jugador que está en un fútbol donde lo han vendido a un valor alto. Ojalá que en algún pueda volver y nos ayude a ganar uno de estos títulos que independiente tanto merece después de mucho tiempo”, agregó Quinteros. El propio entrenador reconoce la dificultad de la operación, pero le deja una puerta abierta en caso de que haga una señal para que se inicien las negociaciones en las próximas semanas.

Amistoso de pretemporada confirmado para Independiente en 2026

Desde hace unos años, los clubes de la Liga Profesional son invitados a disputar el evento amistoso Serie Río de La Plata que les permite sumar minutos de calidad mientras realizan la pretemporada. Son una serie de partidos que se llevan a cabo en varias partes de la Argentina como también en distintas ciudades de la región sudamericana. En este caso, Independiente tiene reservadas tres fechas: 10, 13 y 16 de enero.

El primer rival que disputará será Alianza Lima de Perú, y la sede elegida será Montevideo, Uruguay. Mientras que los demás encuentros todavía no tienen definido al adversario y mucho menos el estadio. Aunque es probable que salga de Universidad Católica, Deportes Concepción y Colo Colo de Chile, Huracán, San Lorenzo, Vélez, Atlético Tucumán, Cerro Porteño de Paraguay, Nacional, Peñarol y Liverpool de Uruguay.