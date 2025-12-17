OpenAI y Google compiten por usuarios y datos de entrenamiento en la India con pases gratis

Se ve el logotipo de Google en su edificio de oficinas en Hyderabad.

OpenAI, Google y Perplexity han iniciado una lucha sin precedentes por los usuarios de inteligencia artificial en la India, con el lanzamiento de paquetes gratuitos en una estrategia que se considera una forma de cosechar grandes cantidades de datos multilingües de entrenamiento en el país más poblado del mundo.

India es el segundo mayor mercado de teléfonos inteligentes, con 730 millones de dispositivos. En promedio, los indios consumen 21 gigabytes de datos al mes y pagan 9,2 centavos de dólar por gigabyte, una de las tarifas de datos móviles más bajas del mundo.

Para atraer a usuarios preocupados por el precio, Google empezó en noviembre a regalar su suscripción Gemini AI Pro, de 400 dólares, durante 18 meses a 500 millones de clientes de Reliance Jio, el mayor operador de telecomunicaciones de la India. La semana pasada, añadió India a las docenas de países en los que ofrece su paquete "AI Plus" con grandes descuentos.

OpenAI también ha hecho gratuito durante un año su plan ChatGPT Go, que ofrece un uso amplio pero no ilimitado en comparación con los planes existentes. El plan se cobra en más de 100 países y costaba 54 dólares en la India antes de ofrecerse gratis en noviembre.

Al igual que el AI Pro de Google, el paquete gratuito solo está disponible en la India.

Los primeros datos de descargas apuntan a un aumento del uso gracias a los planes gratuitos: los usuarios activos diarios de ChatGPT en la India aumentaron un 607%, a 73 millones la semana pasada, más del doble que en Estados Unidos, según datos de la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower recopilados para Reuters.

Los usuarios diarios de Gemini en India aumentaron un 15% desde el lanzamiento de la oferta de Reliance Jio en noviembre, a 17 millones la semana pasada, frente a los 3 millones de Estados Unidos, según los datos.

Con la adopción, la India se ha convertido en el mayor mercado por número de usuarios diarios de ambos chatbots de inteligencia artificial, según Sensor Tower.

Perplexity, por su parte, ha hecho que su herramienta Pro -cuyo precio es de 200 dólares al año en todo el mundo- sea gratuita durante un año para los usuarios de la compañía de telecomunicaciones india Airtel.

India representa ya más de un tercio de los usuarios activos diarios de Perplexity, frente al 7% del año pasado, según datos de Sensor Tower.

OpenAI, Perplexity y Google no respondieron a las peticiones de comentarios de Reuters.

Cinco analistas dijeron que la estrategia de gratuidad ayudaría a las empresas a aprovechar la diversidad lingüística de la India para obtener datos cruciales para el entrenamiento de IA.

Consideran que los datos de entrenamiento generados por los usuarios indios, caracterizados por una mezcla de lenguas y dialectos, son una prueba de resistencia crítica que ayudará a los modelos de IA a dominar patrones de comunicación complejos que están en gran medida ausentes de los datos existentes.

