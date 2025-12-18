El Municipio de Villa General Belgrano, Córdoba, presentó su agenda especial de actividades en el marco de las celebraciones de Navidad 2025. Un plan ideal si querés hacer una escapada de fin de año y pasar las fiestas en las sierras.
Con ofertas culturales, gastronómicas y su ya clásico paseo encantador de artesanos, las propuestas iniciadas el 12 de diciembre, se extenderán hasta el 4 de enero en el predio frente a la plaza José Hernández.
"Vení a disfrutar de la Feria Navideña: un paseo encantador, con artesanías locales, propuestas gastronómicas y toda la calidez de estas fechas. Un plan ideal para compartir en familia y celebrar juntos", destacó la oficina de turismo local en redes sociales.
Entre las múltiples opciones, ganan terreno cada año los mercados navideños, inspirados en los tradicionales Weihnachtsmärkte alemanes, que se instalan en las plazas principales, ofreciendo productos artesanales, adornos festivos, y delicias gastronómicas como stollen, chocolates y el popular pan dulce.
En tanto, el árbol de Navidad, instalado en el centro del pueblo, vuelve a configurarse como punto de encuentro para residentes y turistas. Rodeado de villancicos y actividades al aire libre, se convierte en el epicentro de las celebraciones, con encendidos especiales y espectáculos musicales.
Navidad en Villa General Belgrano: agenda oficial de actividades
Viernes 12
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
Ensamble de Rock
Triskel Dance
Orquesta de Guitarras – Escuela de Artes
Sábado 13
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Teatro de Títeres Cía. Mate de Luna
Danza contemporánea – Escuela de Artes
Esc. De Folklore Tierra Adentro
Orquesta Siamo Piccoli
Domingo 14
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
Jueves 18
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
Viernes 19
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Show de Títeres – Lobo Rodrigo
Sábado 20
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Show de Títeres – El País de los Colores
Domingo 21
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculo infantil – Circo Cambalache
Danzas árabes – Escuela de Artes
Misa Criolla – Coro Municipal y Asoc. Coral Arg. Germana
Academia de Folklore Criollos del Sauce
Grupo Las Majas
Grupo de Baile Enzian
Lunes 22
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
Martes 23
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Teatro de Títeres «Los Duendes de la Navidad»
Viernes 26
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
Sábado 27
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
Ensamble Folklore
Grupo de Baile Tirol
Esc. De Folklore Tierra Adentro
Ensamble Rock – Escuela de Artes
Domingo 28
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos Infantiles – Circo Potosí
Triskel Dance
Esc. De Folk. Raíces Serranas
Academia de Danzas Amulen
Ensamble de Soul
Lunes 29
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Circo Errante
Lunes 30.12.2025
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Circo Errante
Viernes 2 de Enero 2026
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Grupo Las Majas
Criollos del Sauce-Bombos El Algarrobal
Orquesta Siamo Piccoli
Grupo Tirol
Academia de Danzas Amulen
Sábado 3
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Grupo de Baile Tiroler Kinder
Cuadro de Flamenco-Esc. Artes
Grupo de Baile Enzian
Esc. De Folk. RAICES SERRANAS
Ensamble de Rock & Pop -Escuela de Artes
Domingo 4
19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña
Espectáculos infantiles – Alambrito
¿Qué hacer en Villa General Belgrano?
Además de las celebraciones por Navidad, quienes visitan Villa General Belgrano en esta época podrán disfrutar de sus múltiples atractivos naturales. Rodeada de sierras, ríos y arroyos, la localidad es ideal para realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades náuticas en los alrededores.
Entre las opciones más destacadas está el Cerro de la Virgen, un mirador natural que regala vistas panorámicas del valle, y el Dique Los Molinos, perfecto para un día de relax junto al agua. Para los más aventureros, el cerro Champaquí, el pico más alto de Córdoba, se encuentra a poca distancia, ofreciendo un desafío imperdible.