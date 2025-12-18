Entre las múltiples opciones, ganan terreno cada año los mercados navideños,

El Municipio de Villa General Belgrano, Córdoba, presentó su agenda especial de actividades en el marco de las celebraciones de Navidad 2025. Un plan ideal si querés hacer una escapada de fin de año y pasar las fiestas en las sierras.

Con ofertas culturales, gastronómicas y su ya clásico paseo encantador de artesanos, las propuestas iniciadas el 12 de diciembre, se extenderán hasta el 4 de enero en el predio frente a la plaza José Hernández.

"Vení a disfrutar de la Feria Navideña: un paseo encantador, con artesanías locales, propuestas gastronómicas y toda la calidez de estas fechas. Un plan ideal para compartir en familia y celebrar juntos", destacó la oficina de turismo local en redes sociales.

Entre las múltiples opciones, ganan terreno cada año los mercados navideños, inspirados en los tradicionales Weihnachtsmärkte alemanes, que se instalan en las plazas principales, ofreciendo productos artesanales, adornos festivos, y delicias gastronómicas como stollen, chocolates y el popular pan dulce.

En tanto, el árbol de Navidad, instalado en el centro del pueblo, vuelve a configurarse como punto de encuentro para residentes y turistas. Rodeado de villancicos y actividades al aire libre, se convierte en el epicentro de las celebraciones, con encendidos especiales y espectáculos musicales.

Navidad en Villa General Belgrano: agenda oficial de actividades

Viernes 12

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

Ensamble de Rock

Triskel Dance

Orquesta de Guitarras – Escuela de Artes

Sábado 13

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Teatro de Títeres Cía. Mate de Luna

Danza contemporánea – Escuela de Artes

Esc. De Folklore Tierra Adentro

Orquesta Siamo Piccoli

Domingo 14

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

Jueves 18

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

Viernes 19

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Show de Títeres – Lobo Rodrigo

Sábado 20

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Show de Títeres – El País de los Colores

Domingo 21

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculo infantil – Circo Cambalache

Danzas árabes – Escuela de Artes

Misa Criolla – Coro Municipal y Asoc. Coral Arg. Germana

Academia de Folklore Criollos del Sauce

Grupo Las Majas

Grupo de Baile Enzian

Lunes 22

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

Martes 23

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Teatro de Títeres «Los Duendes de la Navidad»

Viernes 26

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

Sábado 27

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

Ensamble Folklore

Grupo de Baile Tirol

Esc. De Folklore Tierra Adentro

Ensamble Rock – Escuela de Artes

Domingo 28

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos Infantiles – Circo Potosí

Triskel Dance

Esc. De Folk. Raíces Serranas

Academia de Danzas Amulen

Ensamble de Soul



Lunes 29

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Circo Errante

Lunes 30.12.2025

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Circo Errante

Viernes 2 de Enero 2026

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Grupo Las Majas

Criollos del Sauce-Bombos El Algarrobal

Orquesta Siamo Piccoli

Grupo Tirol

Academia de Danzas Amulen

Sábado 3

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Grupo de Baile Tiroler Kinder

Cuadro de Flamenco-Esc. Artes

Grupo de Baile Enzian

Esc. De Folk. RAICES SERRANAS

Ensamble de Rock & Pop -Escuela de Artes

Domingo 4

19.00 hs Apertura Stands Feria Navideña

Espectáculos infantiles – Alambrito

¿Qué hacer en Villa General Belgrano?

Además de las celebraciones por Navidad, quienes visitan Villa General Belgrano en esta época podrán disfrutar de sus múltiples atractivos naturales. Rodeada de sierras, ríos y arroyos, la localidad es ideal para realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades náuticas en los alrededores.

Entre las opciones más destacadas está el Cerro de la Virgen, un mirador natural que regala vistas panorámicas del valle, y el Dique Los Molinos, perfecto para un día de relax junto al agua. Para los más aventureros, el cerro Champaquí, el pico más alto de Córdoba, se encuentra a poca distancia, ofreciendo un desafío imperdible.