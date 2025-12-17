Kicillof le habló a los empresarios: “El peronismo es el que coordina Estado y mercado”

Axel Kicillof con Gildo Insfran en Formosa

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, le habló al sector empresarial argentino desde la provincia de Formosa y acompañado por Gildo Insfrán: “No hace falta resolver todo Estado o todo Mercado, es falso. Hay que buscar una integración virtuosa, sinérgica, una colaboración eficiente, honesta y de calidad entre lo privado y lo estatal”, dijo el dirigente y agregó que en la Argentina, “el modelo coordinador que convierte en un círculo virtuoso al Estado y al Mercado se llama peronismo”.

El mandatario bonaerense fue declarado “Huésped de Honor” y se mostró con su par Gildo Insfrán, sumando así una nueva foto de cara a un armado federal que se irá profundizando a lo largo del 2026. Tras haberse reunido con otros 5 gobernadores en la Casa de La Pampa en Capital Federal el martes por la tarde, Kicillof muestra músculo político en una semana por demás caliente, y con el proyecto de reforma laboral que envió Javier Milei al Congreso en agenda nacional.

Nace una alianza entre los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Pampa (Sergio Ziliotto), La Rioja (Ricardo Quintela), Santiago del Estero (Elías Suárez) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella) que hace foco en el federalismo como herramienta fundamental para “lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social”, según comunicaron los propios gobernadores. Este jueves será la primera pulseada en la calle a través de la marcha federal que están organizando gremios, sindicatos y distintas fuerzas políticas con el gobierno libertario de Javier Milei.

Los seis gobernadores peronistas que buscan un armado alternativo

Las actividades en Formosa

Desde el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, ambas provincias firmaron un convenio de cooperación y desde allí, el mandatario provincial no escatimó en elogios para con Insfran: “Es Gildo para quienes estamos haciendo nuestros pasos en la gestión pública una figura central, un ejemplo y un maestro”. Además detalló que “somos cuatro las provincias excluidas del diálogo del gobierno nacional, lo que es un galardón porque indirectamente están diciendo que a nosotros no se nos puede comprar”.

En tanto, pidió “no caer en falsas antinomias”, ya que “en ningún lugar del planeta se decide por blanco o negro, así como tampoco por todo Estado o todo Mercado”. “Es mentira, no hay una dicotomía, no hay que definir si es todo Estado o todo Mercado, va a tener que entender el gobierno nacional y quien lo preside que en ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal o puramente privado; hasta que no lo entienda la Argentina va a estar condenada”.

Tras la firma de cooperación habrá una visita al Instituto Politécnico “Doctor Alberto Marcelo Zorrilla”; el mismo fue creado con el objetivo de brindar educación técnica y tecnológica con énfasis en el desarrollo económico local, de referencia del desarrollo científico, tecnológico aplicado a la producción, llevará su nombre, honrando su memoria y legado de compromiso con la educación formoseña.

Y luego de ello Kicillof visitará la Planta de Biosiderurgia, que produce arrabio verde, un mineral que se utiliza para la producción de acero y otros productos derivados del hierro. Alrededor de las 13 horas, el mandatario recorrerá junto a Insfran el Parque Acuático “17 de octubre”, y la piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo del Centro de Educación Física Nº 1. El Parque se inauguró en 2019 y es de acceso gratuito para toda la Comunidad. Tiene más de 3,5 hectáreas y cuenta con diferentes tipos de piletas, toboganes e instalaciones recreativas para todas las edades. Luego de las actividades mencionadas la comitiva retornará a la provincia de Buenos Aires.