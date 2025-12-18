Corte británica desestima demanda contra Lucasfilm por uso de imagen de actor fallecido en "Star Wars"

FOTO DE ARCHIVO: Aficionados disfrazados esperan la llegada a la alfombra roja en el estreno mundial de la película "Rogue One: Una historia de Star Wars" en Hollywood, California

Lucasfilm, una unidad de Disney, consiguió el jueves que un tribunal de Londres desestimara una demanda por el uso de la imagen de un actor fallecido hace mucho tiempo en una película de la saga "La guerra de las galaxias".

Peter Cushing, fallecido en 1994, fue "resucitado" como el comandante de la Estrella de la Muerte Grand Moff Tarkin para la película de 2016 "Rogue One: Una historia de Star Wars" utilizando efectos visuales y a otro actor.

Cushing actuó en la película original de "La guerra de las galaxias" de 1977, creada por George Lucas, que se convirtió en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las películas han recaudado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial desde el estreno de la primera entrega en 1977 y se siguen estrenando producciones derivadas.

Cushing había firmado un acuerdo con la empresa británica Tyburn Film Productions en 1993 para aparecer en un telefilme, un acuerdo que, según los abogados de Tyburn, le otorgaba "el derecho a ser la primera en 'resucitar' al Sr. Cushing mediante efectos visuales".

Tyburn alegó que había perdido alrededor de 250.000 libras (333.725 dólares) y demandó a Lucasfilm y a Lunak Heavy Industries, otra filial de Disney, ante el Tribunal Superior de Londres por presunto enriquecimiento injusto a su costa.

Lucasfilm y Lunak, sin embargo, dijeron que el caso era inútil e intentaron sin éxito que se desestimara en dos ocasiones. Pero el Tribunal de Apelación falló a su favor el jueves.

La jueza Sue Carr dijo que "es imposible identificar nada en absoluto que perteneciera a Tyburn que pueda decirse que ha sido transferido" a Lucasfilm o Lunak, lo que significa que el caso no puede continuar.

Lucasfilm no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(1 dólar = 0,7491 libras)

Con información de Reuters