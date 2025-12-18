Junto al MDF, Axel Kicillof marchará contra la Reforma Laboral de Javier Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estará presente en la marcha de este jueves en Capital Federal contra la reforma laboral. El mandatario se mostrará con dirigentes de su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en una pulseada en la calle contra el proyecto del presidente Javier Milei. Así, el dirigente sigue mostrándose opositor al gobierno libertario y busca construir un nuevo espacio “federal” junto a otros gobernadores.

En una semana por demás movida, Kicillof se muestra en diciembre con un alto perfil, sin Cristina, y de cara a un armado con fines electorales para el 2027. En esa línea, el miércoles y desde Formosa, el mandatario bonaerense fue declarado “Huésped de Honor” y se mostró con su par Gildo Insfrán, sumando una nueva foto de cara a un armado federal que se irá profundizando a lo largo del 2026. El martes por la tarde se reunió con otros 5 gobernadores (Formosa - Gildo Insfran -, La Pampa - Sergio Ziliotto -, La Rioja - Ricardo Quintela -, Santiago del Estero - Elías Suárez - y Tierra del Fuego - Gustavo Melella) en la Casa de La Pampa en Capital Federal con el objetivo de mostrar músculo político contra el proyecto de reforma laboral que envió Javier Milei al Congreso.

Más adeptos

Desde las primeras horas del día, la marcha de la CGT tomará forma con columnas sindicales que avanzan hacia el punto de concentración central. La movilización busca protestar contra el proyecto de reforma laboral que envió el presidente Javier Milei al Congreso, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero. La marcha CGT es seguida de cerca por su impacto político y social en la recta final del año.

En paralelo, el paro nacional de ATE hoy afecta a organismos del Estado. El gremio de los estatales reclama contra el proyecto de reforma laboral de Milei, y advierte que la medida del paro ATE 18 de diciembre es parte de un plan de lucha escalonado. La coincidencia de ambas protestas refuerza el mensaje sindical y concentra la atención en qué servicios no funcionan hoy y cuál será la respuesta del Gobierno.

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) se iniciará a las 13 horas con la columna principal que se movilizará desde Diagonal Norte y San Martín. Distintos gremios eligieron sus propios puntos de concentración. La manifestación se reunirá en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.