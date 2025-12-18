Atraviesa la Mesopotamia, desde Entre Ríos hasta Misiones: cuál es la ruta de la muerte

Si bien las extensas rutas argentinas poseen entre sus filas distintos caminos conocidos por su alta peligrosidad -como las rutas 9, 8, 7 y la 3, que concentran la mayor cantidad de accidentes del país-, existe una ruta que, debido a su intenso tráfico de camiones y el mal estado de su calzada, llegó a generar un altísimo número de accidentes fatales. Dichos siniestros viales hicieron que se gane el nombre de la "ruta de la muerte": se trata, nada más y nada menos, que de la Ruta Nacional 14.

La reconocida "ruta de la muerte" atraviesa la Mesopotamia, desde Entre Ríos hasta Misiones siguiendo el río Uruguay. Esta ruta era angosta, con curvas cerradas, mala señalización y bastante deficiente a pesar de ser vía del tráfico comercial con Brasil. Además, se hizo conocida en todo el país por contar famosas víctimas fatales a lo largo de su historia. Entre ellas, se destaca la figura de la cantante Gilda, quien perdió la vida en la Ruta Nacional 14 en un trágico accidente ocurrido durante el mes de septiembre de 1996, a la altura de la localidad entrerriana de Villa Paranacito.

Esta ruta perdió su icónico nombre cuando fue transformada en una autovía. En el año 2007, el secretario de Obras Públicas de la Nación firmó una resolución para que se dupliquen las calzadas entre Ceibas y Gualeguaychú. Posteriormente, en el año 2009, el tramo completo fue abierto al público.

Luego de su transformación en autovía, la ruta duplicó su capacidad de tránsito; lo cual mejoró significativamente la seguridad vial de los usuarios, reduciendo considerablemente los accidentes en esa área.

Otras rutas peligrosas del país

Si bien la Ruta Nacional 14 y su emblemático apodo supo ser señal de peligro para los viajeros nacionales, es una realidad que en la actualidad las rutas 9, 8, 7 y 3 representan un peligro más grande.

A día de hoy, la primera en el ranking de peligro es la Ruta Nacional 9 ya que en la misma se concentran casi el 7% de los accidentes a nivel nacional. Esta atraviesa 7 provincias y 5 capitales y llega hasta la frontera con Bolivia. Los principales riesgos que presenta son el humo que genera la quema de pastizales y la neblina, además de sus banquinas escalonadas y su pavimento deteriorado.

Por su parte, la segunda en la lista es la Ruta Nacional 8. Esta cuenta con una gran peligrosidad debido a sus curvas muy cerradas y su único carril por mano.

La Ruta Nacional 7 une Buenos Aires con Mendoza y es la tercera ruta más peligrosa del país. Sus peligros más grandes son los túneles y una geografía muy irregular, los que la vuelven un riesgo para los autos y camiones que la transitan.

Por último, la Ruta Nacional 3, la cual va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, tiene largos trechos rectos, pero también atraviesa zonas urbanas con mucho tránsito; a su vez, es una ruta que posee mucha presencia de camiones.