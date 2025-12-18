Lula vetará la ley que reduce pena a los golpistas: "Tienen que pagar por sus actos"

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de Planalto en Brasilia.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que vetará el proyecto de ley que reduce las penas tanto al ex presidente Jair Bolsonaro como a los otros condenados por intento de Golpe de Estado y que fue aprobado ayer en el Senado. "Las personas que cometieron crímenes contra la democraca brasileña tienen que pagar por los actos cometidos contra este país, y por lo tanto, y con todo respeto que le tengo al Congreso Nacional, cuando llegue a mi mesa la vetaré", anunció el presidente en un desayuno esta mañana con periodistas.

Los puntos principales del proyecto son la reducción de 2/3 partes de la pena impuesta a los golpistas y la absorción en el delito de intento de golpe de Estado (con penas más severas) del de intento de abolición del Estado. Según los cálculos del partido Solidardad que presentó el proyecto, Bolsonaro podría cumplir solo dos años y cuatro meses de su conden en prisión y después podría pedir la domiciliaria. El proyecto también incluye la reducción de pena para quienes inicien estudios superiores y permitiría que los condenados por golpistas puedan tener el beneficio de la cárcel domiciliaria una vez cumplido el 16% de la condena.

Lula se ofrece como mediador en el conflicto con Venezuela

En la misma conferencia Lula dijo que seguramente conversará con su par de Estados Unidos Donald Trump en pos de que Brasil aporte para tener un "acuerdo diplomático y no una guerra fraticida". La tensión está creciendo en el Caribe después de que Estados Unidos comenzara en las últimas semanas a aumentar la presión sobre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.