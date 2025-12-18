FIFA llega a Netflix para el Mundial 2026: cómo será el videojuego para la tele

El proyecto forma parte de la expansión del catálogo de videojuegos de Netflix, que desde hace años apuesta por títulos incluidos en la suscripción, y se apoya en la marca FIFA tras su separación de EA Sports. El objetivo es ofrecer un juego accesible, pensado para partidas rápidas y consumo familiar durante el evento deportivo más visto del planeta.

Un FIFA diseñado para jugarse desde el sillón

A diferencia de los títulos tradicionales de la saga, este nuevo FIFA no apunta al realismo extremo ni a la simulación compleja. Se trata de un videojuego casual, optimizado para controlarse con el control remoto del televisor o con dispositivos móviles vinculados como segundo mando.

Según lo adelantado, el foco estará puesto en:

Partidos rápidos.

Modos de juego simples.

Experiencias multijugador locales.

Desafíos temáticos vinculados al Mundial 2026.

La idea es que cualquier usuario pueda jugar sin conocimientos previos, sin configuraciones técnicas y sin hardware adicional.

Qué se sabe del contenido y las licencias

El videojuego contará con licencia oficial de FIFA, lo que garantiza la presencia de:

Selecciones nacionales.

Estadios del Mundial 2026.

Identidad visual y branding del torneo.

Sin embargo, no se espera un nivel de detalle comparable al de EA Sports FC. El énfasis estará en la experiencia interactiva y social, más cercana a un party game que a un simulador deportivo.

Cómo se jugará en Netflix y qué se necesita

El juego estará integrado directamente en la app de Netflix para Smart TV compatibles. No requerirá pagos adicionales ni descargas externas.

Requisitos previstos:

Cuenta activa de Netflix.

Smart TV compatible o dispositivo de streaming.

Conexión a internet estable.

En algunos modelos, el celular funcionará como control, una solución que Netflix ya utiliza en otras experiencias interactivas.

Una apuesta estratégica de Netflix para el Mundial

El lanzamiento del FIFA para TV se inscribe en una estrategia más amplia: convertir a Netflix en una plataforma de entretenimiento integral, que combine series, películas, transmisiones deportivas y videojuegos.

El Mundial 2026 aparece como el escenario ideal para probar este formato, aprovechando:

Audiencias masivas.

Consumo en familia.

Uso intensivo de televisores.

Netflix ya había experimentado con contenidos interactivos, pero este será su proyecto más ambicioso en gaming vinculado a un evento global.

Cuándo llega el FIFA de Netflix

Aunque no hay fecha exacta confirmada, el videojuego está previsto para estrenarse en la previa del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De concretarse como está planteado, será el primer FIFA pensado exclusivamente para jugarse desde una plataforma de streaming, sin consolas, discos ni descargas.