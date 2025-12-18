Furlán anunció paro con movilización de la UOM el día que se trate la reforma laboral: "Despojar derechos"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, anunció en diálogo con El Destape que la posición de la organización sindical es convocar a un "paro con movilización "para el día en el que se trate el proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei en el Congreso. La senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich afirmó hace unos días que la intención del oficialismo es realizar una sesión el próximo 26 de diciembre.

En el marco de la movilización de la CGT contra la polémica iniciativa libertaria y desde la sede de la UOM en la Ciudad, Furlán afirmó que "llegó el momento de confrontar muy fuertemente esta clara intención de despojar derechos a los trabajadores y esta forma de sometimiento".

El dirigente sindical dio los motivos por los que la reforma laboral que propone el Gobierno beneficia a los empresarios. "Hay una fenomenal transferencia de los trabajadores en la relación de fuerza hacia las patronales y, fundamentalmente, hacia las multinacionales y grandes empresas", señaló.

La profundización de las medidas de fuerza

Luego, Abel Furlán dio su opinión sobre cómo debería ser el plan de lucha de la CGT ante la intensidad del ajuste. "Tenemos muy en claro que esto tiene una profundidad enorme, nunca vista. Solo se puede comparar con lo que hizo la dictadura militar allá en el '76", comenzó su explicación.

"Con la profundidad, con la velocidad que lo quieren hacer, antes de que termine el año que estamos cursando, sin casi debate, sin casi hacer participar al movimiento obrero y a sus representantes de esta discusión", siguió el secretario general de la UOM, que concluyó: "Aprobar una ley de casi 200 artículos sin que los trabajadores tengan participación, sin que las pequeñas y medianas empresas tengan participación, no tiene que tener otra respuesta que no sea la de la medida concreta y de salir a la calla con muchísima fortaleza a disputar, porque están en juego los derechos que siempre pregonamos defender y me parece que ya no alcanza con las palabras, hay que ir a los hechos".



