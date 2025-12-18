Rosario sumó una nueva conexión internacional para llegar a un destino clave del Caribe

Arajet comenzará a operar vuelos entre Rosario y Punta Cana.

El Aeropuerto Internacional de Rosario suma una nueva conexión internacional directa a uno de los destinos más elegidos del caribe por los argentinos. La nueva ruta recién estará disponible en junio del 2026 y estará a cargo de la aerolínea dominicana Arajet.

El anuncio se realizó en la previa de la inauguración de las obras de modernización del aeropuerto, que se celebrará con un evento abierto al público el próximo 27 de diciembre. La aeroestación retomará su operatividad plena a partir del 29 de este mes.

La empresa dominicana comenzará a operar vuelos entre Rosario y Punta Cana, y permitirá acceder desde este punto a otros 13 destinos internacionales, por lo que se fortalecerá la conexión de la ciudad santafesina, República Dominicana, Centroamérica y América del Norte.

A través de un video publicado este miércoles en las redes sociales de Arajet, la aerolínea dominicana compartió la noticia de la nueva conexión. En las imágenes se ve el Monumento a la Bandera animado, que luego da paso a un guacamayo azul y amarillo posado sobre una pelota de fútbol, mientras el texto acompaña con una frase tan breve como sugerente: “Dejaré esto por aquí y me iré volando lentamente…”.

La aerolínea de bajo costo de República Dominicana crece a paso firme en la región. Opera con aviones Boeing 737 MAX 8, una flota moderna pensada para vuelos de media distancia y eficiencia operativa. Hoy conecta Punta Cana y Santo Domingo con Buenos Aires y Córdoba, además de una red que ya alcanza 26 destinos en 15 países, con fuerte presencia en Estados Unidos, donde vuela a Miami, Orlando, Nueva York, Chicago y Boston.

Cuánto sale volar desde Rosario hasta Punta Cana

Los argentinos tendrán a disposición tres vuelos por semana. Los pasajes ya pueden comprarse con una promoción del 25% hasta el 26 de diciembre, usando el código VAMOSROS. Sólo es válido para los vuelos disponibles desde junio de 2026. La compra debe realizarse exclusivamente a través del sitio oficial de la aerolínea, cuyo valor inicial es de 499 dólares por viaje.

Con esta nueva ruta, se podrá acceder a la región del Caribe sin tener que realizar escalas en medio de un contexto marcado por la reapertura del aeropuerto rosarino tras las obras de reconstrucción de la pista. Si bien aún restan precisiones sobre frecuencias y horarios, el anuncio marca un salto cualitativo en la oferta aérea desde Rosario.

Este jueves en conferencia de prensa, Mercedes Martínez Ballesty, representante de Arajet, señaló que están "muy contentos" de anunciar su tercera conexión en la Argentina, luego de Buenos Aires y Córdoba. "Desde el 16 de junio comenzaremos a operar vuelos directos desde Rosario a Punta Cana, y desde allí se abren 13 destinos adicionales en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica”, indicó.