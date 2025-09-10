Una aerolínea low cost con base en el Caribe ofrece pasajes a US$3 para viajar a casi 30 destinos por su aniversario.

La aerolínea low cost Arajet sorprendió a los viajeros con una promoción especial para festejar su tercer aniversario. Se trata de una ocasión especial que se extiende desde el 2 hasta el 20 de septiembre, donde se ofrecen pasajes desde Buenos Aires a casi 30 destinos por apenas US$3 la tarifa base por tramo, una oportunidad que no se ve todos los días para viajar al Caribe.

La oferta es válida para vuelos que se emitan en ese período y que se realicen entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. Sin embargo, solo se puede acceder a través del sitio oficial de Arajet y está sujeta a la disponibilidad de los tickets. Los pasajeros pueden elegir entre distintos planes adaptados a sus necesidades: Smart, Comfort y Extra, que van desde opciones económicas hasta servicios con mayor confort y comodidades. Esto permite que tanto turistas como viajeros de negocios encuentren la alternativa que mejor les convenga.

La promoción cubre un total de 28 destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Entre las ciudades más destacadas se encuentran Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, San Juan, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Toronto, Montreal, Aruba y Curazao. Además, los viajeros podrán combinar su viaje con más de 150 conexiones disponibles.

En palabras de Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, “Llegar a nuestro tercer aniversario es una gran satisfacción y queremos celebrarlo de la manera que mejor nos representa: ofreciendo más oportunidades para que la gente pueda volar, ya sea por turismo o negocios. Esta promoción refleja nuestro compromiso con democratizar los cielos y seguir conectando a la región con tarifas accesibles”.

La aerolínea dominicana, que comenzó a operar en 2022 y fue reconocida en 2023 como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en la Cumbre Mundial de Aviación, tiene sus bases principales en el Aeropuerto de Las Américas (Santo Domingo) y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Su moderna flota está compuesta por Boeing 737 MAX, con capacidad para 185 pasajeros.

Más vuelos hacia Punta Cana desde Argentina

Recientemente, el Gobierno autorizó a Arajet a duplicar sus frecuencias hacia fin de año y a sumar vuelos desde Mendoza, Rosario y Córdoba hacia Punta Cana. Pacheco Méndez detalló en una conferencia que “en octubre tendremos 13 frecuencias entre Punta Cana y Buenos Aires, y dos entre Santo Domingo y Buenos Aires para fin de año”.

Este aumento responde al fuerte crecimiento del turismo argentino hacia República Dominicana. Argentina es el tercer país que más turistas envía al Caribe y en 2025 lidera el ranking por tasa de crecimiento. Hasta julio, ya viajaron al país caribeño 163.000 argentinos, y se espera que la cifra alcance los 400.000 para fin de año, superando los 272.000 viajeros registrados en 2024.

Actualmente, Arajet vuela a destinos en Canadá, Guatemala, Aruba, Curazao, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Saint-Martin, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, Costa Rica y El Salvador. En los próximos meses, sumará rutas hacia Estados Unidos, Cuba y Honduras, entre otros destinos.