Una conocida aerolínea "low cost" promociona vuelos a precio de remate con destino a la provincia de Mendoza durante septiembre.

Las escapadas cortas se volvieron una tendencia para desconectar y conocer nuevos lugares en poco tiempo. En este contexto, la aerolínea JetSmart lanzó una oferta especial para viajar a Mendoza, uno de los destinos más atractivos del país, ideal para una experiencia exprés.

El pasaje promocional cuesta $23.000 y conecta directamente Aeroparque, en Buenos Aires, con el Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza. La fecha disponible es el sábado 20 de septiembre, con salida a las 21:00 y llegada a las 22:55 del mismo día. Este vuelo incluye una mochila o artículo personal bajo la modalidad de Vuelo Ligero. Sin embargo, al sumar tasas e impuestos, el precio final asciende a $33.717,53, de los cuales $10.717,53 corresponden a aranceles.

Reservar es sencillo: ingresando al sitio web de JetSmart se puede acceder a estos descuentos para planificar un viaje rápido y desconectarse de la rutina. Mendoza ofrece una combinación perfecta entre naturaleza y cultura para quienes buscan aprovechar cada minuto.

La provincia cuyana brinda una gran variedad de actividades para todos los gustos. En la ciudad de Mendoza, por ejemplo, se pueden recorrer las ferias de la Plaza Independencia y deleitarse con su gastronomía local. Además, el Parque General San Martín es ideal para disfrutar al aire libre, y el Museo del Área Fundacional permite conocer la historia del lugar.

¿Qué hacer en Mendoza?

Para los amantes del vino, las rutas de bodegas en Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco son imperdibles. Allí se pueden realizar degustaciones, maridajes y tours en bicicleta, combinando el placer del vino con la actividad física.

Si preferís la aventura y la naturaleza, Mendoza también tiene opciones de turismo de alta montaña. Lugares como Potrerillos, Uspallata, el Parque Aconcagua y el Parque del Inca son perfectos para explorar. San Rafael, por su parte, ofrece actividades como rafting y kayak, mientras que las Termas de Cacheuta permiten relajarse en aguas termales con vistas imponentes.