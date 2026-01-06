Precio de Netflix en enero de 2026: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Netflix en enero.

El precio de Netflix en enero se mantiene, por ahora, sin cambios confirmados. Aunque el nuevo año llega con aumentos ya anunciados en varias plataformas de streaming, el gigante del sector optó por la cautela y no oficializó ajustes en sus tarifas para el comienzo del próximo año.

En un escenario marcado por subas en servicios como Paramount+, HBO Max, Disney+ y Apple TV+, Netflix comunicó a sus suscriptores que no habrá modificaciones inmediatas en el valor de los planes, al menos hasta que se definan algunos movimientos clave dentro de la industria.

Precio de Netflix en enero de 2026: qué pasa con los planes

Hasta el momento, Netflix informó que sus planes vigentes continúan con los mismos valores y que no se aplicarán aumentos automáticos al iniciar 2026. Desde la compañía aclararon que cualquier cambio será comunicado con anticipación, como ocurre habitualmente.

Sin embargo, el contexto deja abierta la posibilidad de futuros ajustes. Tras anunciar la adquisición de la división de cine y streaming de Warner Bros. Discovery por 83.000 millones de dólares, la empresa reconoció que se encuentra evaluando su estructura de costos y su estrategia de precios a mediano plazo. En un correo enviado a los usuarios, Netflix señaló que “por ahora no hay modificaciones”, aunque evitó descartar eventuales subas una vez que la operación sea aprobada por los organismos regulatorios y los accionistas.

Cómo son los precios de streaming.

Cuánto cuesta Netflix en enero confirmado por mes

Los precios vigentes en Argentina para diciembre son los siguientes:

Plan Básico: $8.999 por mes.

Plan Estándar: $14.999 por mes. Permite agregar 1 miembro extra por $5.399 mensuales.

Plan Premium: $19.999 por mes. Habilita sumar hasta 2 miembros extra , a $5.399 cada uno.



Los miembros extra cuentan con su propia cuenta y contraseña, aunque el pago se realiza desde la cuenta principal que los invita. La cantidad de cupos disponibles depende del plan contratado.

Valores de Netflix confirmados.

La decisión de Netflix contrasta con la de otras plataformas que ya definieron aumentos para 2026, en un contexto de mayores costos de producción, derechos de contenido y competencia por retener suscriptores. Analistas del sector advierten que estas presiones también alcanzan a Netflix, lo que refuerza la expectativa de ajustes más adelante.

Por el momento, quienes se pregunten cuánto cuesta Netflix en enero de 2026 deben saber que los valores siguen iguales, aunque el panorama del streaming sugiere que la estabilidad de precios podría no ser permanente a lo largo del año.