¿Otro final del Stranger Things? Por qué dicen que podría haber un nuevo capítulo de la serie este 7 de enero

¿Otro final del Stranger Things? Por qué dicen que habrá otro capítulo este 7 de enero

Los fans creen que el episodio 8 de Stranger Things no fue el último, aunque los hermanos Duffer aseguraron que la historia ya está completa, el final con libre interpretación y un anuncio de Netflix desató cientos de teorías. Una de las especulaciones es que este miércoles 7 de enero llegaría el anuncio de un noveno capítulo.

Qué es el "Conformity Gate" de Stranger Things: que pasará este 7 de enero

Tras la muerte o el escape de Eleven en el último episodio, en redes sociales estalló la teoría conspirativa del "Conformity Gate" (Escándalo de la conformidad). Algunos de los fanáticos de Stranger Things consideran que el final del capítulo ocho no sería el verdadero, sino que creen que hay un episodio secreto que todavía no fue estrenado y que cambiaría el cierre de la historia.

La teoría de los fans sostiene que el estreno del verdadero final llegaría el 7 de enero

En concreto, los espectadores consideran que los acontecimientos que vieron en el último capítulo, desde la derrota de Vecna hasta el futuro de los protagonistas, fue una ilusión del propio villano que ha metido a los personajes y al público en una falsa realidad. Todo empezaría desde el momento en el que Mike queda inconsciente cuando Vecna aparece y muchos creen que el estreno del verdadero final llegaría el 7 de enero.

La fecha haría alusión a que el número 7 aparece repetidamente en el epílogo, desde los dados que se ven al final hasta en relojes y señales. Además, señalan que en el primer episodio Will desaparece después de sacar un siete con los dados. El rumor cobró más fuerza cuando Netflix anunció que este miércoles "algo" sucedería, aunque no aclaró que se refiere exactamente a Stranger Things.

¿Cuáles son las pruebas de la teoría?

Entre las diferentes "pruebas" en el episodio final se encuentran:

Algunas incongruencias: escenas finales y dispositivos deberían mostrar la hora, como relojes o tableros, no lo hacen.

escenas finales y dispositivos deberían mostrar la hora, como relojes o tableros, no lo hacen. Personajes ausentes: algunos personajes esenciales como Vickie y Suzie no aparecen en el epílogo. Las teorías dicen que Vecna no los conoce y no pudo incluirlos en la ilusión.

algunos personajes esenciales como Vickie y Suzie no aparecen en el epílogo. Las teorías dicen que Vecna no los conoce y no pudo incluirlos en la ilusión. Mensaje en los libros de D&D: algunos señalan que los libros de Dungeons & Dragons forman el mensaje oculto "x a lie" (Una mentira).

algunos señalan que los libros de Dungeons & Dragons forman el mensaje oculto "x a lie" (Una mentira). El buscador de Netflix: muchos fans buscaron "Fake ending" (final falso) en el buscador de la plataforma y les apareció la temporada 5 de Stranger Things.