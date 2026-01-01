Final explicado de Stranger Things: qué pasó con Eleven realmente en el episodio 8

Tras 10 años, Stranger Things llegó a su episodio final y estuvo lejos de varias de las teorías que tenían sus fanáticos. La serie de Netflix ofreció un episodio cumplidor para muchos, pero con algunos puntos de ambigüedad en la resolución y dudas respecto a qué pasó con algunos personajes. Por eso, es clave analizarlo.

¿Qué pasó con Eleven en el episodio final de Stranger Things?

En el Volumen 2 de Stranger Things el grupo decide terminar con Vecna en una batalla final y destruir el Upside Down. Sin embargo, Kali (Ocho) instala una idea en la mente de Eleven: ambas tienen que sacrificarse y destruir para siempre la posibilidad de que el gobierno norteamericano las encuentre para experimentar con ellas y crear más personas con poderes.

Luego de que el grupo logra vencer a Vecna y al Mind Flayer, a pesar del pedido de Hopper, Eleven decide sacrificarse y se adentra en el Upside Down antes de que estalle por completo, no sin antes despedirse mentalmente de Mike, a quien le pide que entienda su decisión y le explique a los demás amigos por qué lo hizo. Hasta ahí todo es claro: Eleven se sacrifica y muere para que no se repita su historia.

Los hermanos Duffer le dieron al público un final alternativo para Eleven

Sin embargo, todavía quedan 40 minutos del episodio 8 y luego se plantea otra interpretación 18 meses después de su muerte. El grupo se gradúa y deciden jugar la última partida de Dungeons & Dragons. Cuando está por terminar la campaña Mike introduce a una Maga Blanca para que salve el día y cuenta un eventual final sobre cómo Eleven en realidad sobrevivió.

El joven sugiere que, antes de morir, Kali pudo haber permanecido con vida en el Upside Down y creó una proyección de Eleven para que funcionara como distracción y sacrificio, luego vemos la escena de Jane caminando en un entorno natural con dos enormes cascadas, muy similar a la idea que Mike tenía para su futuro con ella.

Así, Mike nos introduce la posibilidad de que Eleven todavía esté viva. "Es solo una teoría ¿no?", le pregunta Max. A lo que Mike responde: "No sabemos, no con seguridad, pero elijo creer que sí es verdad".

Lo cierto es que este final alternativo podría ser una realidad, muchos de los fanáticos señalan que en otra parte del episodio Mike se arrepiente de haberle hecho creer a Eleven que se podían ir a un lugar lejano con "tres cascadas" porque ni siquiera existe un destino así. Sin embargo, Eleven se encuentra en un paisaje con solo dos cascadas que podría señalar que sí es real. Incluso, muchos sostienen que durante la graduación Mike mira a su alrededor como sintiendo la presencia de alguien y que podría tratarse de ella.

Al mismo tiempo, otros usuarios señalan que no es posible que Kali la haya salvado, ya que Hopper la vio morir y su ilusionismo tendría que haber ocurrido mucho antes de que el Upside Down estalle.

Lo cierto es que parece una jugada de los hermanos Duffer para que los espectadores elijan su propio final y no se sabrá realmente qué ocurrió con Eleven hasta que los directores se pronuncien en alguna de sus entrevistas.

¿Era todo una campaña de Mike o fue real?

El episodio 8 fue mucho más simple que las enormes teorías que se confabularon a su alrededor, aunque la imagen tras los créditos de un guion de juegos de roles llamado Stranger Things hizo dudar a muchos.

A pesar de que generó dudas, los hechos en Stranger Things parecen haber ocurrido y no son una campaña de Mike

Lo cierto es que parece más un guiño de la serie a la ambientación ochentosa y sus protagonistas. Tranquilamente, puede entenderse como que Mike se convirtió en un creador de historias, tal como él explica sobre su futuro, y que finalmente escribió un juego de roles con la historia que vivieron que llamó Stranger Things.

Si hubiera sido todo una campaña o un invento de Mike solo la presencia de Max en el sótano sería irreal, entre muchas otras situaciones que ocurren a lo largo de la serie. Además, parece ser un puntapié para el próximo spin-off de la serie.