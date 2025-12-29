Los creadores de Stranger Things anunciaron un spin-off de la serie: de qué se tratará

El final de Stranger Things llega en solo días y crece la especulación sobre un spin-off de la serie que mantiene cautivada a la audiencia de Netflix. Los hermanos Duffer, creadores de la saga, confirmaron que harán otra serie en el mismo universo, pero alejada de los personajes que ya conocemos.

Los hermanos Duffer confirman un spin-off del universo de Stranger Things

Los hermanos Matt y Ross Duffer confirmaron que realizarán una nueva producción ligada a la serie, aunque solo compartirá el mismo universo que Stranger Things. "El spin-off se relaciona en ciertos aspectos, pero en realidad es una historia completamente distinta y una ubicación totalmente diferente, con actores y personajes completamente nuevos. Así que es algo propio. Es, de verdad, su propia entidad", aclararon en una entrevista para ScreenRant.

Los hermanos Duffer ampliarán el universo de la serie, pero con otros personajes y locaciones

Respecto al capítulo ocho, en medio de las especulaciones sobre cómo se podrán cerrar todos los conflictos en el episodio final de dos horas, remarcaron: “Intentamos responder a todas las preguntas. Realmente estamos cerrando la puerta a todo eso". Así, los directores confirmaron que el final definitivo de los personajes de Stranger Things llegará el próximo 31 de diciembre de 2026.

Qué otras producciones con los personajes de Stranger Things ya confirmadas

Si bien los hermanos Duffer adelantaron que el spin-off audiovisual no tendrá nada que ver con la serie que está a punto de terminar, el universo de Stranger Things sí se ampliará en formato libro y en caricaturas.

Por el momento, ya está confirmada la serie Tales from 85 (Relatos del 85) se trata de una tira de animación que trae sucesos de los mismos personajes, pero ubicados entre la temporada 2 y 3 de la serie original. Su lanzamiento está confirmado para el 2026.

Los fanáticos de Stranger Things podrán disfrutar de la serie animada en 2026

Además, dos personas de la saga ya tienen su spin-off en formato novela: Nancy Wheeler y Robin Buckley. Se trata del libro Stranger Things: One Way or Another, que salió a la venta a comienzos de diciembre.

El libro fue escrito por Caitlin Schneiderhan, una de las guionistas de la serie y se ubica temporalmente entre los acontecimiento de la cuarta y la quinta temporada. La novela a Nancy y Robin mientras investigan los misterios que involucran a un compañero del colegio que actúa de manera sospechosa. En sí, la historia se ubica en la Hawkins devastada dos meses después del terremoto provocado por Vecna, en medio de hechos extraños, los vecinos empiezan a enfermar y un individuo desconocido parece seguir a Nancy.