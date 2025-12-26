Cuándo y a qué hora sale el capítulo final de Stranger Things 5 volúmen 2 en Netflix.

La quinta y última temporada de Stranger Things fue dividida por Netflix en tres entregas a lo largo de la temporada navideña, y el episodio final, titulado “The Rightside Up”, será estrenado el miércoles 31 de diciembre de 2025 en la mayoría de países de América, coincidiendo con la víspera de Año Nuevo.

Con casi dos horas y cuarto de duración prevista para este capítulo (más de 128 minutos), la conclusión de Stranger Things promete una mezcla de acción, emoción y respuestas a las muchas preguntas que quedaron abiertas a lo largo de la temporada final.

A qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things en Argentina

En cuanto al horario, Netflix definió que el episodio estará disponible en su plataforma a las 5:00 p.m. hora del Pacífico (PT) / 8:00 p.m. hora del Este (ET) de Estados Unidos. Esto significa que, en regiones como Argentina, Chile o Uruguay, el estreno llegará alrededor de las 22:00 hora local (ART/CLT), ya que Netflix sincroniza la publicación con esos husos horarios para que todos los suscriptores puedan comenzar a ver el final a la misma hora global.

Para espectadores en Europa, Asia y otras zonas del mundo, la disponibilidad en Netflix puede desplazarse ya sea hacia la medianoche del 1 de enero de 2026, o hacia primeras horas de la madrugada del día siguiente, debido a las diferencias de zona horaria respecto a la hora del Pacífico de Estados Unidos.

Netflix también impulsó este episodio final como un gran acontecimiento cultural. Además de su estreno en la plataforma, la compañía organizó proyecciones limitadas en salas de cine en países como Estados Unidos y Canadá ese mismo día, reforzando la idea de que se trata de un cierre épico para la historia.

Si sos seguidor de la serie, marca en tu calendario el 31 de diciembre a las 22:00 (hora de Argentina) y prepara el maratón. Este será el momento en que Hawkins y el “Upside Down” digan adiós en Netflix tras ocho años de historia.