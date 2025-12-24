Menú frío para cocinar en Año Nuevo con calor: los mejores 5 platos para hacer

Año Nuevo en Argentina se celebra en medio de temperaturas elevadas y la gran opción es alejarse de las preparaciones calientes y pesadas. Por suerte, hay ciertos platos clásicos que son fríos y podés preparar sin tener que estar horas frente al horno.

Los mejores 5 platos fríos para hacer en Año Nuevo

Con el calor de fin de año, es clave tener a manos platos frescos, ricos y que no dejen la sensación de pesadez. La inteligencia artificial de Google, Gemini, seleccionó las cinco mejores opciones para que tu cena de fin de año sea un éxito total.

1. El infaltable vitel toné

Es, sin dudas, el rey de la mesa navideña y de Año Nuevo en Argentina. Aunque parezca una combinación inusual para quien no la conoce, el peceto feteado finamente con la salsa de atún, crema, mayonesa y alcaparras es una explosión de sabor.

Tip de experto: podés cocinar la carne el día anterior para que esté bien fría al momento de cortarla; esto te permite lograr láminas mucho más delgadas y prolijas.

El vitel toné es el infaltable de las fiestas y se puede preparar un día antes para que gane más sabor

2. Matambre con rusa

Un clásico que se defiende solo. El matambre de carne o de pollo relleno con huevo, zanahoria, morrón y arvejas es ideal porque rinde muchísimo. Acompañarlo con una ensalada rusa (papa, zanahoria y arvejas con un toque de mayonesa) es la combinación ganadora.

Sugerencia: para que la ensalada rusa sea más liviana, podés mezclar la mayonesa con un poco de queso crema y unas gotas de jugo de limón.

3. Torre de panqueques (o fiambre alemán)

Esta es la opción favorita de los más chicos y de los que buscan algo práctico. Capas de panqueques intercaladas con jamón, queso, huevo duro, tomate, lechuga, aceitunas y choclo. Es visualmente muy atractiva y súper refrescante.

Variante: si querés algo más gourmet, podés usar salmón ahumado, palta y queso crema con ciboulette entre las capas.

4. Arrollado de pollo a la galantina

Si buscás una opción más liviana que la carne vacuna, el pollo es tu mejor aliado. Deshuesado y relleno con espinaca, frutos secos, queso y jamón, se sirve en rodajas finas. Es elegante, nutritivo y se mantiene perfecto en la heladera por varios días.

El arrollado de pollo a la galantina es un plato fresco que se puede preparar días antes

5. Tomates rellenos

Un plato sencillo, pero que nunca pasa de moda. Los tomates redondos y firmes, ahuecados y rellenos con una mezcla de arroz, atún, mayonesa y algún condimento como perejil o cebollino, son el acompañamiento ideal para cualquier carne fría.