Esta receta combina panqueques simples con capas de jamón, queso y vegetales frescos.

La torre de panqueques se posicionó como uno de los platos más tradicionales durante las fiestas en Argentina, destacándose por su colorido y la frescura de sus ingredientes. Perfecta para las celebraciones veraniegas, esta preparación fría suele ser protagonista en las mesas navideñas, donde los platos ligeros y refrescantes ganan terreno.

Este plato se popularizó a mediados del siglo XX, integrándose al repertorio festivo con variantes que incluyen fiambres, vegetales frescos, huevo duro y diferentes aderezos. Su versatilidad permite adaptarla tanto a gustos clásicos como a opciones vegetarianas, pudiendo acompañarse con ensaladas o servirse como entrada principal.

La base de la torre consiste en panqueques finos y elásticos que soportan múltiples capas de relleno. Entre cada capa se intercalan ingredientes típicos de la Navidad argentina: jamón, queso, palmitos, huevo duro y una generosa cantidad de mayonesa o salsa golf. El armado es sencillo y consiste en apilar distintos sabores y colores hasta lograr una presentación atractiva y tentadora.

Uno de los puntos fuertes de esta receta es su practicidad. Los panqueques pueden prepararse con anticipación y el montaje de la torre sólo requiere unos minutos. Una vez armada, es fundamental conservarla en la heladera para mantener su frescura y sabor. La decoración suele incluir aceitunas, morrones, huevo duro y verduras que aportan el toque festivo característico.

En cuanto al tiempo, la torre de panqueques navideña se puede preparar en aproximadamente 45 minutos: unos 15 minutos para la mezcla y cocción de los panqueques, 20 minutos para lavar, cortar y disponer los ingredientes del relleno, y 10 minutos para el armado y decoración final.

La receta rinde entre 6 y 8 porciones, dependiendo del tamaño de los panqueques y la altura final de la torre. Cada porción contiene un valor nutricional aproximado que varía según los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas.

Para conservarla, se recomienda mantener la torre cubierta y refrigerada, pudiendo guardarse hasta por 2 días sin perder frescura ni calidad. Esto garantiza tanto el sabor como la seguridad alimentaria para disfrutarla en las reuniones familiares o con amigos.

Armala con tiempo y mantenela en la heladera hasta el momento de servir.

Qué ingredientes necesitás

Para los panqueques:

2 huevos

1 taza de leche (250 ml)

1 taza de harina (120 g)

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite (más un poco para la sartén)

Para el relleno y armado:

200 g de jamón cocido feteado

200 g de queso en fetas (dambo, mozzarella o similar)

1 tomate grande

1 lata de palmitos pequeña

1 lechuga criolla o mantecosa chica

2 huevos duros

150 g de mayonesa (o salsa golf)

Aceitunas verdes o negras para decorar

Morrón cocido para decorar (opcional)

Es un plato frío que va a sorprender a todos tus invitados en la cena.

Cómo hacer tu torre de panqueques navideña

1. Prepará la masa de panqueques

En un bol, batí los huevos. Agregá la leche y la pizca de sal, mezclando bien. Incorporá la harina de a poco, batiendo hasta que quede una mezcla sin grumos. Por último, añadí la cucharada de aceite para que queden más suaves.

2. Cociná los panqueques

Calentá una sartén antiadherente y pincelala con un poco de aceite. Verter una porción de masa, suficiente para cubrir el fondo. Cociná entre 1 y 2 minutos de cada lado hasta que se doren. Repetí el proceso hasta terminar la mezcla; te deberían salir entre 6 y 8 panqueques. Dejalos enfriar completamente antes de armar.

3. Prepará todos los ingredientes

Mientras los panqueques se enfrían, lavá y cortá el tomate en rodajas finas. Prepará los palmitos y la lechuga. Pelá y rebaná los huevos duros. Tené todo listo y a mano para armar.

4. ¡Armá la torre capa por capa!

Base: Poné un panqueque en una fuente o plato de presentación y untalo con una capa de mayonesa. Cubrilo con fetas de jamón y algunas hojas de lechuga.

Segunda capa: Colocá otro panqueque encima y untalo con mayonesa. Ahora agregá fetas de queso y rodajas de tomate.

Capas siguientes: Seguí alternando panqueques con los distintos ingredientes (huevo duro, palmitos, más jamón, más queso, vegetales), untando siempre con mayonesa entre capa y capa para que se unan bien.

Final y decoración: Terminá con un último panqueque. Decorá la parte superior con mayonesa, aceitunas, tiritas de morrón y las rodajas de huevo duro restantes.

5. Refrigerar y servir

Para que la torre tome consistencia y los sabores se integren, llevala a la heladera por al menos 30 minutos antes de cortarla y servirla.