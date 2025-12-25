Este 25 de diciembre se estrena el volumen 2 de la temporada final de Stranger Things.

Los seguidores de Stranger Things no tendrán que esperar mucho para descubrir cómo termina esta historia que mezcla ciencia ficción, terror y fantasía. Netflix confirmó que los próximos episodios llegarán justo en Navidad y fin de año, sumándose a las tradiciones festivas con un regalo especial para los fans.

Este jueves 25 de diciembre, a las 22 (hora de Argentina) se lanzarán tres episodios nuevos de la quinta temporada. El cierre definitivo de la serie será el 31 de diciembre a la misma hora, con un capítulo final que tendrá una duración de dos horas y cinco minutos, prometiendo un desenlace épico y cargado de emociones.

Las teorías sobre el final de Stranger Things

La quinta temporada comenzó con Hawkins sitiada, mientras grietas dimensionales permitían la entrada de los temibles Demogorgons del Mundo del Revés. La ciudad estaba bajo cuarentena militar, y Eleven (Millie Bobby Brown) junto a Hopper (David Harbour) enfrentaban fuerzas oscuras en una base en esa otra dimensión. La aparición de una inquietante pared de carne y la presencia de la científica Dra. Kay (Linda Hamilton) agregaron tensión a la trama.

Un punto clave fue el descubrimiento de que Will posee poderes sobrenaturales, y se registraron sucesos extraños en una cueva donde Max, Holly y Vecna, la antigua identidad de Henry Creel, parecían atrapados en recuerdos inquietantes. Los fans especulan acerca de estos misterios, especialmente sobre por qué Henry Kreel (Jamie Campbell Bower) parece asustado fuera de la cueva.

La historia de Henry es oscura: asesinó a su madre y hermana, y terminó en el Laboratorio de Hawkins, donde Eleven lo expulsó con sus poderes, transformándolo en Vecna. Además, Holly, hermana de Mike y Nancy, fue secuestrada por un Demogorgon en una batalla sangrienta en su hogar. Un detalle curioso es la cinta con la canción "I Think We're Alone Now" de Tiffany que Holly tiene, un regalo de Henry, a quien ella llamaba Sr. No Sé Qué, un nombre inspirado en la novela "Un pliegue en el tiempo" de Madeleine L'Engle, que Holly leía en la quinta temporada.

Max, por su parte, sigue en coma tras enfrentarse a Vecna y estar al borde de la muerte. Los demás personajes, como Joyce Byers, luchan para salvar a sus amigos y a la ciudad de Hawkins, mientras buscan respuestas sobre la conexión entre la música y la maldición de Vecna. Por ejemplo, escuchar "Running Up That Hill" de Kate Bush mantuvo a Max anclada a la realidad, y temas como "Dream A Little Dream Of Me" ayudaron a liberar a personajes del control mental.

La emisora de radio de Hawkins, con un programa conducido por Robin y Steve Harrington (Joe Keery), juega un papel fundamental en esta temporada. La radio es una herramienta clave para llegar a la comunidad y proteger a los habitantes mediante la música, que parece ser la única defensa contra Vecna.

El vínculo entre Vecna y Will también genera intriga. Noah Schnapp, quien interpreta a Will, adelantó que esta relación se explorará más a fondo. Comparó esta conexión con la de Harry Potter y Voldemort, señalando que la serie hace un gran trabajo cerrando la historia individual de cada personaje y rindiendo homenaje a todos.

El actor que interpreta a Will comparó la relación de su personaje con Vecna con Harry Potter y Voldemort.

Un final dedicado a los fans y sin secuelas

El productor ejecutivo Shawn Levy aseguró que el capítulo final, más extenso que los anteriores, fue creado con especial dedicación para los fans. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, quieren evitar decepcionar a su enorme base de seguidores y cerrar la historia de Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Steve y toda Hawkins definitivamente.

Aunque Stranger Things es un fenómeno global, manteniéndose en el Top 10 de Netflix en 93 países y superando mil millones de horas de reproducción en la cuarta temporada, los creadores descartaron una secuela. "Este es realmente el final de la historia", afirmaron, dejando el libro cerrado para que el impacto de este cierre sea máximo.