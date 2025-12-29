Netflix: las 3 preguntas que Stranger Things debería responder en su final.

Netflix empezó la cuenta regresiva para el estreno del capítulo final de Stranger Things, su más exitosa serie que se despedirá tras cinco temporadas el próximo 31 de enero a las 22 horas. De cara al esperado final, tres preguntas clave que se hacen los fanáticos sobre la historia creada por Ross y Matt Duffer.

Esta nota contiene spoilers para quienes no estén al día con la serie, por eso recomendamos dejar de leer ahora si no querés enterarte de nada que no hayas visto aún.

Los tres misterios que deben resolverse en el final de Stranger Things

¿Eleven se sacrifica en el final?

Con la reaparición de 8, la hermana de Eleven, y su advertencia sobre el origen de Vecna, los fanáticos se preguntan si el giro que dará el final de Stranger Things incluye la muerte del querido personaje de Millie Bobby Brown. Cabe resaltar que durante los últimos episodios de la temporada 5, Eleven sopesa la idea de un sacrificio final para derrotar a Vecna y salvar a sus amigos.

Steve y Dustin, con destino sellado

El volumen 2 de la última temporada de Stranger Things nos regaló una frase de Dustin que bien podría ser un adelanto de lo que le ocurrirá a él y a Steve en el episodio final. "Si mueres, yo muero", lanza el personaje a su amigo en una de las travesías finales por el Upside Down. A estar palabras que alertaron a los fanáticos se suma una aparición reciente de los Duffer en el Late Night Show de Jimmy Fallon, donde dejaron entrever que Steve Harrington podría morir.

El miedo de Vecna

El arco narrativo de Max, atrapada en el mundo de Vecna, es uno de los más extensos de la temporada 5 y es clave para entender la raíz de la historia de Vecna y su conexión con Eleven, además de sus miedos y el recuerdo que más lo traumatiza (en parte la razón por la que Max sobrevive, ya que encuentra en esa tara emocional un refugio). Resta saber si los Duffer se adentrarán en ese recuerdo o simplemente fue un recurso para agilizar la historia de Max.