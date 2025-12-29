Las mejores 10 series de Prime Video en 2025: video del tráiler y de qué tratan

Prime Video, una aplicación con grandes series.

En un panorama de streaming cada vez más competitivo, Prime Video reafirma su lugar como una plataforma versátil y ambiciosa para ver series de calidad durante este 2025. Con una combinación que va desde acción implacable y ciencia ficción hasta animación y comedia dramática, Prime Video ha logrado atraer tanto a audiencias masivas como a nichos específicos, consolidándose como un catálogo donde siempre hay algo nuevo y relevante para descubrir.

Lo que marca la diferencia este año es la diversidad de géneros y estilos narrativos, reflejados en sus estrenos y regresos a pantalla que han capturado la atención de la crítica y el público. Desde adaptaciones de videojuegos hasta emocionantes animaciones de alta fantasía, las producciones de Prime Video para este 2025 ofrecen una puerta de entrada tanto para quienes buscan entretenimiento ligero como para los fanáticos de ficciones más elaboradas.

"Más de la cuenta", disponible en Prime Video.

Las mejores series de Prime Video en 2025

Ballard. Este spin-off dentro del universo de Bosch presenta a la detective Renée Ballard enfrentándose a casos fríos y a la corrupción interna, con el drama policial clásico con un enfoque moderno y fresco. Fallout - temporada 2. La esperada segunda temporada de la adaptación posapocalíptica del icónico videojuego, se estrenó a fines de diciembre y sigue explorando los peligros y alianzas dentro del páramo del Mojave y New Vegas. Invencible - temporada 3. La tercera entrega de esta serie animada de superhéroes mantiene el nivel con una mezcla de acción intensa, giros argumentales y evolución de sus personajes en un universo lleno de caos moral. Reacher - temporada 3. La saga de acción basada en las novelas de Lee Child continúa con uno de sus capítulos más intensos, donde Jack Reacher se enfrenta a una peligrosa conspiración criminal. Gen V - temporada 2. Este spin-off de The Boys regresa con más tramas oscuras, humor ácido y una crítica afilada al género de superhéroes desde una escuela de jóvenes con poderes. Más de la cuenta. Aunque no es una de las superproducciones globales, esta serie destaca por su mezcla de engaños, misterio y personajes con muchas capas, con lo que aporta una opción intrigante dentro del catálogo. La lista final: Lobo negro. Precuela de La lista final que sigue al SEAL Ben Edwards en misiones clandestinas de la CIA, combinando acción militar y conspiraciones internacionales. On Call. Serie que examina las vidas de profesionales de la emergencia en turnos intensos, con historias humanas que conectan con la realidad contemporánea. Su majestad. Comedia dramática española sobre una princesa que debe asumir el mando del reino en medio de un escándalo, con un tono fresco y actuaciones carismáticas. The Mighty Nein. Nueva serie animada de fantasía adulta basada en el universo de Critical Role, que combina aventura, magia y personajes inolvidables en un mundo rico y expansivo.

Con este abanico de propuestas, Prime Video no solo demuestra su capacidad de generar contenidos exitosos a nivel global, sino también de adaptarse a gustos variados, como una de las plataformas más completas del año tanto para maratonear fines de semana como para encontrar nuevas historias que realmente es interesante seguir cada semana.