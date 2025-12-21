La trama gira en torno a Hayley y James, una pareja que se conoce en Londres y que, tras enamorarse, se enfrenta a su primera Navidad juntos.

Dirigida por Jim O'Hanlon y protagonizada por Asa Butterfield y Cora Kirk, Prime Video cuenta con uno de los títulos más atractivos para palpitar la Navidad: ¿Tu navidad o la mía? Se trata de un film protagonizado por la estrella del éxito de Netflix Sex Education.

La comedia romántica británica de 2022, que juega con uno de los dilemas más comunes de las parejas jóvenes durante las fiestas, suma el 60% de aprobación en la plataforma IMDB, erigiéndose como una producción sencilla, pero que sumerge al espectador en una historia dinámica y cargada de enredos.

¿De qué se trata Tu Navidad o la mía?

La trama gira en torno a Hayley y James, una pareja que se conoce en Londres y que, tras enamorarse, se enfrenta a su primera Navidad juntos. Ambos provienen de contextos familiares muy distintos y viven en extremos opuestos del país: ella es de una zona rural, tranquila y tradicional, mientras que él pertenece a una urbana, caótica y bastante excéntrica. Incapaces de decidir con qué familia celebrar sin herir sentimientos, toman una decisión aparentemente madura: cada uno pasará la Navidad con su propia familia y se reencontrarán después.

Sin embargo, el espíritu litúrgico hace que ambos cambien de planes en secreto y decidan sorprender al otro viajando sin avisar. El resultado es un clásico malentendido: Hayley termina celebrando la Navidad con la familia de James, mientras que James hace lo mismo con la familia de Hayley, sin que ninguno de los dos sepa lo que está ocurriendo realmente.

"El reparto es genial Dinámica familiar, pero aún así entretenida a pesar de saber hacia dónde iba. Asa Butterfield y Cora Kirk son protagonistas entrañables, con un buen apoyo de Daniel Mays, Alex Jennings, Harriet Walter y el resto del fiable reparto británico", señaló una usuaria de IMDB en el apartado de críticas.

Ficha técnica ¿Tu navidad o la mía?