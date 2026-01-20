EN VIVO
Chau a las tote bag: el nuevo accesorio que es tendencia este verano 2026

Esta temporada hay un nuevo bolso que se impone para combinar desde los looks más playeros hasta los más urbanos. Cuál es.

20 de enero, 2026 | 20.51

Las tote bags dejaron de ser las predilectas del verano 2026 y ahora se impone un nuevo accesorio: los bolsos tipo canasta.  Se trata de una cartera habitualmente utilizada para la playa, que empieza a marcar tendencia en los looks relajados y más naturales. 

Por qué los bolsos estilo canasta son el accesorio elegido del verano

A pesar de que se asocian con los estilos más playeros o pasar el día en el río, los bolsos tipo canasta comienzan a incorporarse a otros outfits más urbanos y para salir a la calle. 

Los bolsos tipo canasto son muy versátiles, cómodos y combinan con diferentes estilos

Este tipo de accesorio suele estar hecho de materiales como rafia, yute o mimbre. Es una opción muy versátil y práctica en la que se puede llevar de todo y combinan muy bien con diferentes estilos, desde uno bien playero hasta otros más urbanos.

MÁS INFO

Cómo combinar los bolsos tipo canasto: los mejores looks de verano

Con looks urbanos

  • Jeans rectos o wide leg + remera básica: el canasto suma un aire relajado y chic.

  • Camisa blanca oversized o crop top: equilibra lo rústico del bolso con prendas clásicas.

  • Zapatillas blancas o sandalias planas para un estilo casual de día.

El bolso tipo canasto combina con looks veraniegos y más urbanos

Con vestidos de verano

Los bolsos tipo canasto combinan muy bien con vestidos largos y fluidos (lisos o florales), ya que refuerzan el estilo natural. Es ideal incorporar unas alpargatas, sandalias de cuero o chatitas.

 Con prendas sastreras

Es perfecto para looks de oficina descontracturados o after office. Se puede combinar con blazer liviano y pantalón recto: el bolso canasto corta lo formal y moderniza el look.

Para la playa o escapadas

Para la playa o un día en la naturaleza, se puede combinar con shorts de jean y musculosa o bikini con kimono. Combinan muy bien con sombreros de ala ancha.

