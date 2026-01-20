Chau a las tote bag: el nuevo accesorio que es tendencia este verano 2026

Las tote bags dejaron de ser las predilectas del verano 2026 y ahora se impone un nuevo accesorio: los bolsos tipo canasta. Se trata de una cartera habitualmente utilizada para la playa, que empieza a marcar tendencia en los looks relajados y más naturales.

Por qué los bolsos estilo canasta son el accesorio elegido del verano

A pesar de que se asocian con los estilos más playeros o pasar el día en el río, los bolsos tipo canasta comienzan a incorporarse a otros outfits más urbanos y para salir a la calle.

Los bolsos tipo canasto son muy versátiles, cómodos y combinan con diferentes estilos

Este tipo de accesorio suele estar hecho de materiales como rafia, yute o mimbre. Es una opción muy versátil y práctica en la que se puede llevar de todo y combinan muy bien con diferentes estilos, desde uno bien playero hasta otros más urbanos.

Cómo combinar los bolsos tipo canasto: los mejores looks de verano

Con looks urbanos

Jeans rectos o wide leg + remera básica: el canasto suma un aire relajado y chic.

Camisa blanca oversized o crop top: equilibra lo rústico del bolso con prendas clásicas.

Zapatillas blancas o sandalias planas para un estilo casual de día.

El bolso tipo canasto combina con looks veraniegos y más urbanos

Con vestidos de verano

Los bolsos tipo canasto combinan muy bien con vestidos largos y fluidos (lisos o florales), ya que refuerzan el estilo natural. Es ideal incorporar unas alpargatas, sandalias de cuero o chatitas.

Con prendas sastreras

Es perfecto para looks de oficina descontracturados o after office. Se puede combinar con blazer liviano y pantalón recto: el bolso canasto corta lo formal y moderniza el look.

Para la playa o escapadas

Para la playa o un día en la naturaleza, se puede combinar con shorts de jean y musculosa o bikini con kimono. Combinan muy bien con sombreros de ala ancha.