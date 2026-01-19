Chau a los pañuelos: el nuevo accesorio que es tendencia este verano 2026

Los sombreros y los pañuelos dejaron de ser el accesorio más elegido y, ahora, las estrellas del verano 2026 son las vinchas. Se trata de un elemento icónico de otras épocas que vuelve a ser el protagonista de quienes buscan looks urbanos y con mucho estilo.
Las vinchas son el accesorio elegido de este verano
Si bien venían incorporándose en la versión más finita, ahora vuelve a sumar a los looks las vinchas en sus diferentes tamaños, colores y estampados. Se trata de una opción fácil de combinar que suma un aspecto más relajado y canchero, ya sea para ir a la playa y evitar los pelos en la cara o para salir con amigos.
Este accesorio fue incluido en colecciones de grandes referentes de la moda, incluso en estilos pensados para la noche. Además de adaptarse a diferentes estilos, son cómodas y están pensadas para todos: no importa la edad que tengas; siempre son una gran opción.
Entre los tonos más elegidos este verano aparecen el blanco, negro, nude y beige, aunque también ganan protagonismo los colores vibrantes y los pasteles. En cuanto a materiales, se destacan las telas livianas, elásticas y transpirables, pensadas para acompañar las altas temperaturas.
Cómo combinar las vinchas: el estilo clave para el verano 2026
Vinchas con looks urbanos y relajados
Para el día a día, las vinchas lisas o de colores neutros son una apuesta segura. Se pueden combinar con remeras básicas, jeans rectos o wide leg y zapatillas urbanas. Aportan un toque prolijo y moderno sin esfuerzo, ideal para rutinas largas o jornadas de calor intenso.
Vinchas con vestidos de verano
Las vinchas también funcionan muy bien con vestidos largos o midi. Los modelos de tela suave, algodón o lino acompañan vestidos frescos y estampados. Así, logran un look equilibrado y femenino. Es una combinación ideal para salidas de tarde o planes al aire libre.
Vinchas en outfits playeros
Claro que las vinchas son la gran alternativa al pañuelo en la playa o las piletas. Son ideales para usar con bikinis, enterizas, camisas oversize o pareos, y tienen la ventaja de no moverse con el viento y no tener que atarse. Además, ayudan a proteger el pelo del rostro durante los días de sol.
Vinchas para looks más formales
Lejos de ser solo un accesorio informal, las vinchas rígidas, acolchadas o con brillo se suman a looks nocturnos o más elegantes. Combinadas con outfits monocromos, vestidos lisos o conjuntos sastreros livianos, reemplazan otros accesorios y aportan un detalle sofisticado.