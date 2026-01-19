Chau a los pañuelos: el nuevo accesorio que es tendencia este verano 2026

Los sombreros y los pañuelos dejaron de ser el accesorio más elegido y, ahora, las estrellas del verano 2026 son las vinchas. Se trata de un elemento icónico de otras épocas que vuelve a ser el protagonista de quienes buscan looks urbanos y con mucho estilo.

Las vinchas son el accesorio elegido de este verano

Si bien venían incorporándose en la versión más finita, ahora vuelve a sumar a los looks las vinchas en sus diferentes tamaños, colores y estampados. Se trata de una opción fácil de combinar que suma un aspecto más relajado y canchero, ya sea para ir a la playa y evitar los pelos en la cara o para salir con amigos.

Las vinchas son uno de los accesorios claves este verano, ya que se pueden usar en diferentes looks

Este accesorio fue incluido en colecciones de grandes referentes de la moda, incluso en estilos pensados para la noche. Además de adaptarse a diferentes estilos, son cómodas y están pensadas para todos: no importa la edad que tengas; siempre son una gran opción.

Entre los tonos más elegidos este verano aparecen el blanco, negro, nude y beige, aunque también ganan protagonismo los colores vibrantes y los pasteles. En cuanto a materiales, se destacan las telas livianas, elásticas y transpirables, pensadas para acompañar las altas temperaturas.

Cómo combinar las vinchas: el estilo clave para el verano 2026

Vinchas con looks urbanos y relajados

Para el día a día, las vinchas lisas o de colores neutros son una apuesta segura. Se pueden combinar con remeras básicas, jeans rectos o wide leg y zapatillas urbanas. Aportan un toque prolijo y moderno sin esfuerzo, ideal para rutinas largas o jornadas de calor intenso.

Vinchas con vestidos de verano

Las vinchas también funcionan muy bien con vestidos largos o midi. Los modelos de tela suave, algodón o lino acompañan vestidos frescos y estampados. Así, logran un look equilibrado y femenino. Es una combinación ideal para salidas de tarde o planes al aire libre.

Ya sea para la playa, una merienda o una salida con amigas, las vinchas se consolidad como el accesorio por excelencia

Vinchas en outfits playeros

Claro que las vinchas son la gran alternativa al pañuelo en la playa o las piletas. Son ideales para usar con bikinis, enterizas, camisas oversize o pareos, y tienen la ventaja de no moverse con el viento y no tener que atarse. Además, ayudan a proteger el pelo del rostro durante los días de sol.

Vinchas para looks más formales

Lejos de ser solo un accesorio informal, las vinchas rígidas, acolchadas o con brillo se suman a looks nocturnos o más elegantes. Combinadas con outfits monocromos, vestidos lisos o conjuntos sastreros livianos, reemplazan otros accesorios y aportan un detalle sofisticado.