Chau rubio platinado: 6 colores de pelo en tendencia para este 2026, más elegantes y naturales.

El rubio platinado ya no va a ser tendencia este 2026. Según expertos en moda y estilismo, este tono tan buscado durante décadas va a ser desplazado por otros mucho más naturales, elegantes y fáciles de mantener.

Este año, la búsqueda está orientada a estilos más naturales, ideales para aquellas que no quieren gastar dinero mes a mes en la peluquería para mantener el rubio platinado.

"La tendencia es clara. Colores que parecen naturales, suaves y aclarados por el sol, sin contrastes marcados", cuenta la experta en color del salón Ohlalá Beauty Studio. Estos tonos son variaciones diferentes del rubio y el castaño. Podés elegir la que se ajuste mejor a tu color de base o a tu colorimetría.

Colores de pelo en tendencia para este 2026

1. Rubio durazno

"El rubio durazno y el rubio dorado cobrizo serán clave. Cálidos, luminosos y perfectos para quienes buscan un cambio sutil pero favorecedor", asegura la experta. El rubio durazno es unos tonos más claros, pero a diferencia del platinado, tiene unos subtonos de naranja que lo vuelven cálido.

Color de pelo en tendencia para este 2026.

2. Rubio dorado cobrizo

El rubio dorado cobrizo es un híbrido entre el rubio, el castaño y el colorado, que al sol se ve casi rojizo. Es un color muy favorecedor, sofisticado y que muchas tienen como su color natural.

3. Rubio dorado cremoso

"El rubio dorado cremoso vuelve fuerte. Ese mantequilla iluminado con raíz difuminada que se ve caro y elegante", agrega la estilista. Este tono más sobrio ideal si te gusta el rubio platinado y querés un cambio más sutil y elegante, sin dejar de lado el tono claro.

4. Moreno canela

"En castaños, el protagonista será el moreno canela. Cálido, con reflejos dorados y acobrados que iluminan sin aclarar demasiado", añade la experta. Si sos castaña, podés recurrir a un balayage o a unos reflejos finitos bien naturales y no tan claros.

5. Rubio dulce de leche

El rubio dulce de leche es perfecto para las que no se deciden si ser rubias o castañas. La estilista lo define como "un cobre sofisticado, suave, moderno y muy favorecedor".

6. Moreno brownie

"Si tu piel es fría tu ganador será el moreno brownie, un castaño iluminado con tonos neutros que estiliza y rejuvenece", concluye la experta. Este es un tono un poco más oscuro, sin llegar a ser negro. Si no te decidís por cuál es tu color ideal, podés consultar con un estilista especializado en colorimetría.