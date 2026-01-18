El rubio platinado ya no va a ser tendencia este 2026. Según expertos en moda y estilismo, este tono tan buscado durante décadas va a ser desplazado por otros mucho más naturales, elegantes y fáciles de mantener.
Este año, la búsqueda está orientada a estilos más naturales, ideales para aquellas que no quieren gastar dinero mes a mes en la peluquería para mantener el rubio platinado.
"La tendencia es clara. Colores que parecen naturales, suaves y aclarados por el sol, sin contrastes marcados", cuenta la experta en color del salón Ohlalá Beauty Studio. Estos tonos son variaciones diferentes del rubio y el castaño. Podés elegir la que se ajuste mejor a tu color de base o a tu colorimetría.
Colores de pelo en tendencia para este 2026
1. Rubio durazno
"El rubio durazno y el rubio dorado cobrizo serán clave. Cálidos, luminosos y perfectos para quienes buscan un cambio sutil pero favorecedor", asegura la experta. El rubio durazno es unos tonos más claros, pero a diferencia del platinado, tiene unos subtonos de naranja que lo vuelven cálido.
2. Rubio dorado cobrizo
El rubio dorado cobrizo es un híbrido entre el rubio, el castaño y el colorado, que al sol se ve casi rojizo. Es un color muy favorecedor, sofisticado y que muchas tienen como su color natural.
3. Rubio dorado cremoso
"El rubio dorado cremoso vuelve fuerte. Ese mantequilla iluminado con raíz difuminada que se ve caro y elegante", agrega la estilista. Este tono más sobrio ideal si te gusta el rubio platinado y querés un cambio más sutil y elegante, sin dejar de lado el tono claro.
4. Moreno canela
"En castaños, el protagonista será el moreno canela. Cálido, con reflejos dorados y acobrados que iluminan sin aclarar demasiado", añade la experta. Si sos castaña, podés recurrir a un balayage o a unos reflejos finitos bien naturales y no tan claros.
5. Rubio dulce de leche
El rubio dulce de leche es perfecto para las que no se deciden si ser rubias o castañas. La estilista lo define como "un cobre sofisticado, suave, moderno y muy favorecedor".
6. Moreno brownie
"Si tu piel es fría tu ganador será el moreno brownie, un castaño iluminado con tonos neutros que estiliza y rejuvenece", concluye la experta. Este es un tono un poco más oscuro, sin llegar a ser negro. Si no te decidís por cuál es tu color ideal, podés consultar con un estilista especializado en colorimetría.