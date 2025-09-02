Chau rubio platinado: los 3 colores de pelo en tendencia para esta primavera 2025.

El rubio platinado es uno de los colores de pelo más elegidos desde hace años a la hora de teñirse, pero otros tres colores van a liderar el podio de las tendencias para esta primavera 2025. Los reflejos platinados ya no van a ser los más elegidos, sino que serán otros los tonos que marcarán tendencia esta temporada.

Se trata de colores mucho más naturales y cálidos, ideales para todo tipo de piel. El rubio va a seguir estando en tendencia, pero en una versión mucho más natural, cálida y cobriza. Estos colores de cabello están siendo muy vistos en Hollywood y en redes sociales de moda, como Pinterest. Por eso, estas tendencias te pueden inspirar si estabas considerando teñirte.

Los 3 colores de pelo en tendencia para esta primavera 2025

1. Rubio miel

El rubio miel va a reemplazar al platinado. Este tono transmite calidez, naturalidad y feminidad. Rogerio Cavalcante, estilista maestro y fundador de Brazil Edition, explicó en diálogo con Real Simple que “la infusión de miel añade suavidad y un calor dorado, lo que lo hace más fácil de llevar en distintos tonos de piel”, por lo que no solamente queda bien en pieles claras, sino también en morenas, especialmente en cálidas.

Para lograr este tono, se debe teñir el pelo de una base cobriza y arriba hacer reflejos rubio miel aplicados con técnica balayage. Es ideal para darle luz a la cara sin caer en el platinado. Sin embargo, cabe destacar que si estás pensando en hacértelo, tengas en cuenta que los tonos rubios son de alto mantenimiento y requieren muchos cuidados con baños de crema para que no se resequen demasiado.

2. Castaño avellana

El castaño es un clásico que nunca va a pasar de moda. El castaño avellana es un tono de marrón cálido, que aporta calidez y profundidad. Es una mezcla de marrón con cobrizo. Se hace tiñendo la base del pelo de color marrón y haciendo reflejos cobrizos arriba, preferentemente bien finitos y separados, para otorgar luminosidad sin perder ese predominio del castaño.

3. Espresso ahumado

El espresso ahumado es aún más oscuro que el castaño avellana. "Este color combina matices oscuros de espresso con sutiles subtonos ahumados, creando un acabado suave y satinado que se siente sofisticado sin ser plano”, dice Cavalcante. En este tono lo que importa es la profundidad y la dimensión en lugar de los reflejos cálidos. “Es perfecto para cualquiera que busque un look elegante y sólido, pero que aún se sienta moderno y accesible”, cierra el experto.