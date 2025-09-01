Tendencias de moda de primavera 2025: cuáles son las prendas que llegan

Entre colores suaves, cortes minimalistas y siluetas audaces, las tendencias reflejan un estilo versátil que invita a experimentar con prendas clásicas reinventadas y detalles innovadores.

Las tendencias de primavera se renuevan cada año y marcan el rumbo de la moda en pasarelas, redes sociales y calles. Para la temporada de julio 2025, los diseñadores apuestan por un equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista, con propuestas que van desde la simplicidad del traje sastre hasta los volúmenes llamativos y los colores suaves.

El regreso del sastre minimalista

El traje sastre se posiciona como una de las tendencias más fuertes de la primavera. Las pasarelas lo muestran en versiones oversize, con pantalones anchos y blazers fluidas que evocan un estilo minimalista y elegante. Esta prenda vuelve a ser sinónimo de sofisticación, adaptándose tanto a entornos formales como a combinaciones más relajadas.

Rosa: el color estrella de la temporada

Dentro de la paleta pastel que domina las tendencias de primavera, el rosa palo sobresale como la tonalidad favorita. Moschino lo presenta como protagonista de su colección primavera-verano 2025, consolidándolo como un tono versátil que se adapta a vestidos, trajes y accesorios. Su suavidad transmite frescura y delicadeza, perfectas para los días más cálidos.

Estampado de rayas con un giro moderno

Las rayas vuelven a imponerse como estampado atemporal. Esta temporada, la propuesta incluye un giro innovador: la combinación con flecos. Proenza Schouler logra fusionar un clásico básico con uno de los detalles más destacados de la moda actual, creando un contraste dinámico que aporta movimiento y originalidad a las prendas.

Una de las tendencias más destacadas de la temporada primavera 2025.

Juego de volúmenes y siluetas llamativas

Los vestidos de tiro bajo resurgen como una de las apuestas más audaces. Para 2025, la moda va un paso más allá al incorporar volúmenes pronunciados, especialmente en faldas amplias y diseños teatrales como los de Nina Ricci. Esta tendencia resalta la figura con un aire dramático y contemporáneo, ideal para quienes buscan un estilo distintivo.

Plataformas: el calzado protagonista

El calzado también se transforma y deja de lado los kitten heels minimalistas. En su lugar, las plataformas toman la delantera. Chloé las introduce en estilismos boho, convirtiéndolas en la opción predilecta para quienes buscan altura, comodidad y un toque retro. Este tipo de zapatos promete ser uno de los imprescindibles del guardarropa de primavera.

Flecos en prendas y accesorios

La estética hippie mantiene vigencia y los flecos refuerzan esa esencia. Vestidos, chaquetas y bolsos se llenan de este detalle que aporta dinamismo y textura. Fendi los incluye en piezas clave de su colección, demostrando que los flecos pueden adaptarse tanto a un estilo casual como a uno más sofisticado.

Cut out pronunciado para el verano

Pensando en la transición hacia el verano, los diseños con cut out se instalan como otra de las grandes tendencias. Las bikinis y trajes de baño con recortes marcados se perfilan como los más buscados para los meses de calor. Esta propuesta combina sensualidad y modernidad, logrando que la prenda se convierta en protagonista de cualquier look playero.

En julio 2025, las tendencias de moda reflejan un equilibrio entre lo atemporal y lo innovador. Desde la elegancia del traje sastre y la suavidad del rosa palo, hasta la fuerza de los volúmenes y el impacto de las plataformas, la temporada invita a experimentar y adoptar prendas versátiles que marcan el rumbo de la primavera.