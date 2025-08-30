Hermosas y fáciles de hacer en casa: diseño de uñas florales para lucirte esta primavera 2025.

Existe un diseño de uñas florales muy en tendencia y fácil de hacer en casa para esta primavera 2025. La primavera es la estación de las flores por excelencia, y es por esto que vamos a ver las flores en todos lados, incluso en las uñas. Si querés innovar con un diseño de uñas diferente, estas te van a encantar.

Varias celebridades, como Dua Lipa, fueron vistas con diseños de uñas florales. La primavera es la excusa perfecta para llevarlas con un diseño original, único y muy sencillo de hacer en casa. Solamente vas a necesitar dos esmaltes de colores que te gusten y un clip de pelo para dibujar las flores.

Cómo hacer el diseño de uñas florales en tendencia para esta primavera 2025

1. Dales forma a tus uñas y emprolijalas lo más que puedas

Primero que nada, pensá qué formato de uñas querés. Pueden ser redondas, almendradas o cuadradas, cortas, largas o intermedias. Dales la forma que más te guste con una lima, y en caso de tener cutículas, fijate si preferís cortarlas o empujarlas suavemente hacia atrás. Si tenés pielcitas muertas alrededor de la uña, quitalas suavemente.

2. Elegí el color de base

¿De qué color te gustaría que sea la base de tu uña? Puede ser de un tono neutro, como transparente, blanco, beige, vía láctea, negro, o bien de algún color que te guste. Date una o dos manos, según qué tan intenso quieras que quede el color de fondo.

Diseño de uñas florales para esta primavera 2025.

3. Elegí el color de los pétalos

El siguiente paso es hacer los pétalos. Elegí de qué color te gustaría que sean, remojá suavemente la punta de un clip de pelo en el esmalte y apoyala sobre tu uña para crear los cinco pétalos circulares. Dejá un espacio en el medio para pintar el centro de la flor de otro color. Dibujá cuantos pétalos quieras, podés hacerte una flor en cada uña, dos, tres o las que te entren.

4. Pintá el centro

Ahora que ya tenés los pétalos, remojá el mismo clip u otro en otro esmalte de otro color para el centro. Repetí el proceso para todas las flores.

5. Brillo final

Por último, date una o dos capas de brillo final para fijar el esmalte. ¡Listo!