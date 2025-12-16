En plena crisis económica, hacer regalos para la familia en Navidad puede ser todo un desafío. Afortunadamente, las redes sociales están llenas de personas creativas que comparten sus ideas de regalos económicos para hacer estas Fiestas, como estos suvenires, que son tanto para chicos como para grandes.
La idea consiste en preparar unas bolsitas con forma de cabeza de reno navideño, para meter dentro de las bolsitas lo que quieras regalar. Sin dudas, será un regalo muy tierno y divertido que tus seres queridos van a apreciar mucho.
Pueden ser caramelos, chupetines, chocolatitos, o si querés algo económico que no sea comestible, algún llavero, una velita, un imán o un bálsamo labial pueden ser buenas opciones. Lo más importante es que te diviertas en el proceso y experimentes decorando las bolsitas como más te guste.
Cómo preparar un souvenir original para regalar esta Navidad
Materiales
-
Bolsitas de papel (cantidad necesaria)
-
Goma EVA blanca, roja y marrón
-
Marcador negro
-
Pegamento para pegar la goma EVA a las bolsas de papel
-
Algo para regalar y meter dentro de las bolsas (pueden ser golosinas, un llavero, una lapicera, un imán o cualquier cosa económica que se te ocurra)
El paso a paso
-
Recortá tres círculos en goma EVA: dos blancos y uno rojo.
-
Los círculos blancos van a ser los ojitos del reno. Pegalos en la bolsa de papel.
-
Arriba, pegales el círculo rojo, que será la nariz.
-
Arriba de los círculos blancos, dibujá las pupilas de los renos con el marcador negro.
-
Para hacer los cuernos de los renos, dibujalos sobre la goma EVA marrón y luego recortalos.
-
Pegalos con el pegamento en la parte de arriba de la bolsita.
-
Por último, podés escribir el nombre de la persona a la que le vas a regalar la bolsita debajo, para que se sienta más especial y personalizado.
-
¡Listo! Ya podés rellenar tus bolsitas con lo que quieras regalar.