Original, divertido y económico: idea de suvenir para regalar esta Navidad sin gastar tanto dinero.

En plena crisis económica, hacer regalos para la familia en Navidad puede ser todo un desafío. Afortunadamente, las redes sociales están llenas de personas creativas que comparten sus ideas de regalos económicos para hacer estas Fiestas, como estos suvenires, que son tanto para chicos como para grandes.

La idea consiste en preparar unas bolsitas con forma de cabeza de reno navideño, para meter dentro de las bolsitas lo que quieras regalar. Sin dudas, será un regalo muy tierno y divertido que tus seres queridos van a apreciar mucho.

Pueden ser caramelos, chupetines, chocolatitos, o si querés algo económico que no sea comestible, algún llavero, una velita, un imán o un bálsamo labial pueden ser buenas opciones. Lo más importante es que te diviertas en el proceso y experimentes decorando las bolsitas como más te guste.

Cómo preparar un souvenir original para regalar esta Navidad

Materiales

Bolsitas de papel (cantidad necesaria)

Goma EVA blanca, roja y marrón

Marcador negro

Pegamento para pegar la goma EVA a las bolsas de papel

Algo para regalar y meter dentro de las bolsas (pueden ser golosinas, un llavero, una lapicera, un imán o cualquier cosa económica que se te ocurra)

El paso a paso