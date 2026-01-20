La receta del aceite de palta casero para nutrir y cuidar el cabello.

Cuando el cabello se ve opaco, áspero o con frizz, muchas veces la solución no está en sumar productos industriales, sino en volver a ingredientes naturales que realmente funcionan. El aceite de palta es uno de esos aliados simples y efectivos: nutre en profundidad, repara la fibra capilar y ayuda a devolverle al pelo el brillo y la suavidad perdidos. Además, puede prepararse en casa de manera sencilla y sin conservantes.

La palta es rica en ácidos grasos esenciales, vitamina E, antioxidantes y vitaminas del complejo B, nutrientes clave para fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas. Su uso regular contribuye a mejorar la elasticidad, reducir la sequedad y prevenir el quiebre, por lo que resulta especialmente beneficiosa para cabellos secos, rizados, teñidos o dañados por el calor.

Entre sus principales beneficios se destacan la nutrición profunda del pelo seco y dañado, el aporte de brillo sin dejar sensación pesada y la capacidad de sellar la cutícula, lo que ayuda a controlar el frizz y mejorar el aspecto general del cabello.

Cómo se prepara el aceite de palta casero

Para preparar aceite de palta casero se necesitan solo dos paltas maduras y un frasco de vidrio limpio. De manera opcional, se pueden sumar unas gotas de aceite de coco u oliva para potenciar el resultado. El primer paso es pelar las paltas, retirar el carozo y cortar la pulpa en trozos pequeños. Luego, esos trozos se colocan en una sartén a fuego muy bajo, o en el horno a temperatura mínima, con el objetivo de eliminar la humedad sin llegar a dorarlos. Es importante revolver de vez en cuando hasta que la pulpa se vea más oscura y seca.

Una vez logrado ese punto, la palta se aplasta o procesa y se vuelve a llevar a fuego bajo durante unos minutos, hasta que comience a liberar su aceite natural. Finalmente, se cuela la preparación con un colador fino o lienzo y se vuelca el aceite obtenido en un frasco de vidrio. Tras dejarlo enfriar, se recomienda conservarlo en un lugar fresco y oscuro para mantener sus propiedades.

El aceite de palta puede usarse de distintas formas según las necesidades del cabello. Como baño de aceite, se aplica de medios a puntas y se deja actuar entre 20 y 40 minutos antes de lavar. También puede utilizarse como mascarilla nocturna en cabellos muy secos, aplicando poca cantidad y lavando al día siguiente. Para sellar puntas, bastan apenas unas gotas sobre el pelo seco o húmedo. Usado una o dos veces por semana, este aceite natural se convierte en un tratamiento simple, accesible y efectivo para recuperar la salud del cabello.