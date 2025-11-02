Cuáles son los mejores aceites naturales para cuidar el pelo en verano.

En plena temporada de sol, playa y pileta, el cabello suele resentirse por la exposición al calor, el cloro y la sal. Frente a eso, los aceites naturales se consolidan como aliados indispensables: hidratan, reparan y devuelven el brillo perdido, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Lejos de ser un truco casero, estos elixires vegetales están cargados de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos que nutren en profundidad tanto el pelo como la piel. Eso sí: cada uno tiene sus propias particularidades y beneficios, por lo que elegir el adecuado es clave para lograr resultados visibles.

Cuáles son los mejores aceites naturales para cuidar el cabello

Aceite de coco: hidratación profunda y suavidad instantánea

Famoso por su textura ligera y su aroma tropical, el aceite de coco penetra con facilidad en la fibra capilar, ideal para usar como mascarilla prelavado o tratamiento nocturno. Aporta suavidad, reduce el frizz y deja el pelo más manejable.

Cómo usarlo: aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello seco antes del lavado, dejar actuar 30 minutos y enjuagar.

Precaución: no se recomienda para pieles muy grasas o con tendencia al acné.

Aceite de argán: brillo y reparación sin frizz

Conocido como “el oro líquido de Marruecos”, este aceite rico en vitamina E y antioxidantes repara los daños provocados por el calor o la coloración. Es ideal para recuperar la luminosidad y sellar las puntas abiertas sin dejar sensación grasosa.

Cómo usarlo: colocar unas gotas en las puntas del cabello húmedo o seco.

Precaución: optar por versiones 100% puras, sin siliconas ni perfumes añadidos.

Los aceites naturales son aliados clave para hidratar, reparar y dar brillo al cabello durante el verano.

Aceite de rosa mosqueta: antiedad natural

Además de ser un poderoso regenerador cutáneo, la rosa mosqueta mejora la textura del pelo dañado y estimula la producción de colágeno. Su alto contenido de ácidos grasos lo convierte en un excelente tratamiento reparador.

Cómo usarlo: aplicar unas gotas en el rostro o el cuero cabelludo antes de dormir.

Precaución: conservarlo en un frasco oscuro y fresco, ya que se oxida con facilidad.

Aceite de jojoba: equilibrio y suavidad

Este aceite se destaca por su similitud con el sebo natural de la piel, por lo que regula la grasa sin resecar. En el cabello, ayuda a mantener el cuero cabelludo equilibrado y aporta brillo sin apelmazar.

Cómo usarlo: aplicar unas gotas con un suave masaje antes del lavado.

Precaución: probar antes en una pequeña zona si la piel es sensible.

Aceite de almendras dulces: nutrición y elasticidad

Clásico, económico y multifacético, el aceite de almendras es perfecto para devolver la suavidad a las fibras capilares. También calma irritaciones y mejora la elasticidad de la piel.