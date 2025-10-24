Peinarse las ondas en verano sin secador es posible a través del método scrunch, que va a ser tendencia este verano 2026. Se trata de una técnica ideal para las personas con pelo ondulado o rulos que quieran definirlos de manera natural, sin necesidad de recurrir a una buclera ni a artefactos que dañen el pelo con calor.
Si sos de las personas a las que se les frizza o infla el pelo, probablemente sea porque tenés ondas o rulos y nunca aprendiste a peinarte según tu tipo de pelo. Este método consiste en peinar el cabello con crema para peinar y/o mousse, justo cuando está recién lavado, para darle forma al cabello.
Este método es ideal para el verano, cuando el cabello está más vulnerable por el calor y el daño del sol. Es perfecto para evitar prender el secador de pelo en días de mucho calor, o bien para cuidar tu cabello y que no se quiebre ni se reseque tanto. Estas ondas son conocidas como ondas de sirena y no necesitás de mucho para darles vida si tu pelo es ondulado naturalmente.
Técnica scrunch: cómo hacerse ondas sin secador
Lo que vas a necesitar
-
Un peine o cepillo.
-
Una remera de algodón.
-
Crema para peinar.
-
Mousse (opcional).
-
Dos broches para dividir el pelo.
El paso a paso
-
Lavate el pelo con shampoo y crema de enjuague como lo hacés normalmente. En vez de hacerte un turbante con una toalla, utilizá una remera de algodón para que no se forme frizz.
-
Sacate el turbante. Te tiene que quedar el pelo lo más húmedo posible, al nivel de que choree un poco. Ponete un poco de crema para peinar en las manos y frotá bien hasta que se forme espuma.
-
Aplicá la crema para peinar en el cabello, dividido en dos partes.
-
Desenredá con la ayuda de un peine o cepillo.
-
Dividí el pelo en cuatro partes. Atate los dos mechones de adelante con dos broches diferentes para trabajar más cómoda. Hacé scrunch con los mechones que dejaste sueltos, agarrando con las manos las puntas y llevándolas hacia arriba para formar las ondas. El pelo tiene que estar chorreando.
-
Si lo sentís muy seco, aplicá más agua. Tiene que hacer ruido cuando te armes las ondas. Repetí ese movimiento varias veces y hacé lo mismo con todo el resto del pelo.
-
Opcional: para intensificar las ondas, aplicá mousse y repetí el mismo proceso.
-
¡Listo! Dejalo secar al aire libre. Si sentís mucho frizz, aplicate una pequeña cantidad de aceite para puntas.