Verano 2026: el corte de pelo en tendencia que favorece a todas y es muy fácil de mantener.

Ya se sabe cuál es el corte de pelo de mujer que va a ser la gran tendencia del verano 2026. Con la llegada de los días soleados y calurosos, muchas van a la peluquería en busca de un cambio de look que sea fresco, a la moda y fácil de mantener.

Según expertos en estilismo, hay un corte en especial que se va a llevar todas las miradas este verano: el corte en capas. No importa cuál sea tu tipo de rostro, si tenés cabello enrulado, ondulado o lacio: este clásico favorece a todas por igual y podés adaptarlo al largo que quieras.

“Las capas acompañan el crecimiento, suavizan los rasgos y resaltan la personalidad. Buscamos una textura natural, con vida y sin mantenimiento excesivo”, explica Max Jaja, creador de Taller para Pelo, en diálogo con la revista OHLALÁ.

Corte de pelo en capas: una opción para todos los tipos de cabello

Si tenés el pelo largo y no querés sacrificar el largo cortándolo, es una excelente opción para renovar tu look. Para las de pelo largo, el corte Long Bob en capas es una alternativa muy versátil y moderna. Si tenés el pelo más finito, conviene aplicar capas sutiles que le den forma y cuerpo al cabello sin debilitarlo.

Corte en capas para pelo lacio.

En pelos con rulos y ondas, las capas largas son las más favorecedoras, ya que respetan la forma natural del movimiento del pelo y evitan el exceso de volumen. Jara describe el proceso para hacer este corte como un “tallado del cabello”, un trabajo artesanal para darle forma y largo de manera armoniosa.

“El tallado permite potenciar la textura sin generar cortes bruscos. Muchas personas temen que las capas den demasiado volumen, pero eso solo ocurre cuando no están bien diseñadas”, dice el experto.

Corte en capas para pelo ondulado o con rizos.

Qué corte te conviene según tu tipo de rostro

Una de las técnicas del momento son las capas invisibles, que le dan dinamismo al pelo sin que el corte se note a simple vista. Crean un efecto de movimiento interno, ideal para evitar el pelo chato o en cabellos con rulos que necesitan volumen y definición al mismo tiempo.

Además, es ideal para estilizar el rostro dándole contorno a la cara con mechones adelante. Si tenés cara redonda, las capas largas combinadas con un flequillo cortina son perfectas para alargar y suavizar las facciones.

En caras alargadas, las capas intermedias ayudan a equilibrar las proporciones. Para las de rostro ovalado, quedan bien tanto las capas largas como cortas.

"Las capas deben verse naturales, nunca marcadas o rígidas. Su función es acompañar el estilo y sumar movimiento”, dice Jara. Además, es fundamental mantener el pelo bien hidratado con mascarillas y cremas, y si tenés rulos y ondas, usar crema para peinar para darles forma. Si usás secador o planchita, siempre conviene usar protector térmico antes.